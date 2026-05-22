Laviana "reinaugura" su ayuntamiento (que cumple 120 años) rindiendo tributo a su historia: "Es el símbolo de nuestra convivencia"

“Este edificio fue testigo vivo de nuestra historia, de un siglo XX marcado por cambios convulsos, revoluciones, guerras, dictaduras, pero también por la llegada de la libertad y de la democracia”, comentó el alcalde de Laviana, Julio García, en el acto en el que se conmemoraron este jueves los 120 años de la Casa Consistorial en su actual ubicación y se inauguraron las obras de rehabilitación de las fachadas, que recuperaron su color gris original. No solo se celebró esta efeméride, en la cita se homenajeó también a los antiguos regidores y los tenientes de alcalde y trabajadores municipales que pasaron por el Ayuntamiento, un reconocimiento que se extendió a los portavoces actuales de los grupos municipales. Todos ellos recibieron una moneda conmemorativa de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, con la fachada de la Casa Consistorial en una de las caras y el escudo de Laviana en la otra.

Antes, el presidente del Principado y exalcalde de Laviana, Adrián Barbón, había leído el acta de la “sesión extraordinaria e inaugural de las nuevas consistoriales”, que tuvo lugar el 13 de agosto de 1905, en plenas fiestas del Otero. “Después de dedicar un sentido recuerdo a la Casa donde tantas decisiones se libraron y tantos acuerdos se adoptaron en beneficio y buena administración del concejo, el Ayuntamiento, precedido por los alguaciles de servicio y su secretario-letrado, portados del libro de sesiones, se trasladó en procesión cívica a las nuevas Consistoriales”, recoge el documento.

Julio García, a la derecha, y Adrián Barbón descubren la placa conmemorativa en presencia de, de derecha a izquierda, José Fernández (Pipo), Pablo García, Juan Ramón Zapico y Marcia Barreñada. / A. Á.

A ese momento volvió la vista el actual Alcalde, que destacó que “aquel gesto, aquella toma de posesión, fue mucho más que una simple expresión popular. Fue la puesta en escena del cambio tan profundo que en pocos años había experimentado Laviana”, dijo. Al mirar a la Casa Consistorial, añadió Julio García, “no sólo tenemos que ver una construcción de piedras y ladrillos, tenemos que ver la historia viva de un pueblo que ha sabido levantarse con dignidad, conservar su identidad y ejercer su libertad con orgullo”.

Este edificio, apuntó, es “el símbolo de nuestra convivencia, de nuestras decisiones compartidas y de nuestro derecho a decidir sobre nuestro propio destino”. Entre sus paredes se “han tomado acuerdos que han moldeado la vida de generaciones”, se han escuchado “las voces del progreso y también las del desacuerdo, porque la verdadera libertad no consiste en pensar todos iguales, sino en poder expresarse con respeto y ser escuchados”.

Asistentes al acto celebrado en Pola de Laviana. / LNE

“Y la libertad, como este edificio, se construye piedra a piedra”, remarcó el alcalde de Laviana. “No es solo la casa del gobierno local, sino la casa de todos los lavianeses y lavianesas. El lugar donde se escucha el latido libre y orgulloso de nuestro concejo”, aseguró el regidor.

"Orgullosos"

Antes de descubrir la placa conmemorativa de la rehabilitación exterior de la Casa Consistorial, García se refirió a los alcaldes presentes. “Seguro que habéis pasado muchas noches en blanco, preocupados por temas del ayuntamiento” y que “llegasteis tarde a muchos compromisos familiares, porque priorizasteis vuestro trabajo al servicio del pueblo”, subrayó. Pero, que “a pesar de todo eso, estáis orgullosos de haber aceptado esa responsabilidad”.

En el acto celebrado al aire libre, a unos metros del Ayuntamiento, estuvieron presentes, en primera fila, los exregidores José Fernández García-Jove (Pipo), Pablo García, Juan Ramón Zapico, Marcia Barreñada y Adrián Barbón, y familiares de los alcaldes fallecidos Arturo Carrio y Ovidio Martínez. El regidor también reconoció la labor de los tenientes de alcalde por “lo importante que es tener una persona en quien poder delegar, en quien poder confiar” y de los trabajadores municipales, “con los que he compartido veintiocho años de mi vida”.

En el acto no faltó la música, que puso la Banda de música de Laviana. Con “El chalaneru”, el himno de Laviana, se cerró el acto antes de que los asistentes se dirigiesen a la plaza del Ayuntamiento. Quedaba el descubrimiento de la placa y contemplar, cuando la noche cayó, la iluminación exterior de la Casa Consistorial.