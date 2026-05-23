Laviana impulsa la red de calor con biomasa a cinco edificios públicos (tras una millonaria inversión)

El Ayuntamiento de Laviana ha concluido las obras del nuevo sistema de District-Heating, una red de calor centralizada que permitirá suministrar calefacción y agua caliente a varios edificios públicos del concejo, "avanzando en la eficiencia energética y la reducción de emisiones contaminantes".

El proyecto, de 1.423.907 y financiado por el Instituto para la Transición Justa, ya ha finalizado su fase de ejecución tras varios meses de trabajos que comenzaron en el entorno de la piscina municipal climatizada, donde se ha construido la gran sala de calderas alimentada con biomasa. Desde este punto parte la red de tuberías que ya queda instalada para conectar los distintos equipamientos municipales.

La cobertura

La infraestructura permite dar servicio a cinco edificios públicos de alto consumo energético: la piscina climatizada , el polideportivo de Pola de Laviana, el Colegio Público Maximiliano Arboleya de Barredos, el pabellón deportivo anexo a este centro educativo y, en una ampliación prevista, el estadio de Las Tolvas.

El sistema se basa en una gran sala de calderas centralizadas alimentadas por biomasa, con una potencia total instalada de 950 kW. Según el proyecto técnico redactado por la ingeniería Multitek, la distribución energética se organiza inicialmente en 400 kW para el colegio Maximiliano Arboleya, otros 400 kW para la piscina climatizada, 105 kW para el polideportivo principal y 45 kW para el pabellón de Barredos. La instalación ha sido diseñada, además, con espacio reservado para una futura ampliación mediante una caldera adicional de 250 kW.

El uso de biomasa como fuente de energía permite reducir el coste del suministro respecto a sistemas convencionales y contribuye a la neutralidad en emisiones de CO2, al cerrarse el ciclo natural del carbono.