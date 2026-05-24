La asociación cultural de Barredos reúne a 150 vecinos en su encuentro anual (y rinde homenaje a Vitoriana Morán y Carlos Hevia)
Fue una jornada para recordar otros tiempos y también a los que ya no están
Pola de Laviana
La comida de confraternización que organiza anualmente la Asociación Cultural "Barredos 1958" reunió a 150 personas. Este año, como es tradicional, al final de la comida se les hizo un sencillo homenaje a dos de los mayores del pueblo, Vitoriana Morán y Carlos Hevia.
Fue una jornada para recordar otros tiempos y también a los que ya no están. Además, todos los participantes se organizaron para tomar en la celebración una multitudinaria fotografía de familia que quedará como recuerdo del evento.
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