Regresa el "El Guateque de Vitorina" a Laviana con siete grupos y doce horas de música: consulta aquí todos los horarios de los conciertos
La fiesta se celebra este sábado en El Condao, en Laviana
Laviana se pone festivo. El concejo acogerá este sábado 30 de mayo la segunda edición de “El guateque de Vitorina” y lo hace este año de la mano del “Gijón Sound Festival”. Así que la costa y la montaña se encontrarán en El Condao, antesala del parque Natural de Redes. Serán doce horas de música en el restaurante La Pumarada. El “guateque” abrirá sus puertas a las 12.30 horas con “La Viuda de Angelín”. A las 13.30 le toca a “Dear Joanne”. La cosa no para ya que a las 15.00 horas se subirá al escenario con Natalia Ferviú, dando paso a las 17.00 horas al dúo “Maribel & Sebastian” y sus famosas congas.
Hasta la madrugada
Con la tarde ya arriba, a las 19.30 toca “Stanley Brinks & Freschard”, seguidos por “Yo Somos” a las 20.00 horas y la local “Zahira “a las 21.30 horas. El broche de oro a esta jornada festiva lo pondrá el DJ Set de La Viuda de Angelín a partir de las 22.30 horas. Está previsto que la cosa se acabe a las doce y media de la noche, pero…
El "Guateque de Vitorina" nació hace apenas un año de un sueño común entre Alex Martínez del Argayu Fest y Fee Reega, de Ajá Rioseco: dinamizar un espacio único y dar una opción de ocio muy atractiva en el Alto Nalón. Con tan solo una edición se vio cómo la cultura contemporánea puede habitar espacios tradicionales sin despojarlos de su esencia.
Ahora todo eso se une al “Gijón Sound Festival”, que representa la escena independiente urbana. La ciudad como laboratorio creativo y espacios industriales reconvertidos en cultura con programación de vanguardia y movimiento constante. “Al unir ambos proyectos no se está sumando un cartel sin más. Se está articulando un relato territorial”, apuntan desde la organización.
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