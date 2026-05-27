Silencio, se rueda (el balón): comienzan las "tertulias" de futbito de Laviana con una cancha totalmente renovada
Se han destinado 48.000 euros a los trabajos de rehabilitación en la pista deportiva Joaquín Blume
La primavera gana terreno y eso en Laviana significa el regreso de "Les Tertulies", el campeonato de fútbol sala amateur que reúne a equipos de toda la comarca. Los primeros encuentros se celebran este miércoles. El campeonato, un clásico del concejo, se alargará hasta junio. Los partidos, como es habitual, se disputan en la cancha del parque.
Una cancha que este año ha sido totalmente remodelada. Se han destinado 48.000 euros a los trabajos de rehabilitación en la pista deportiva Joaquín Blume, la cancha ubicada en la Avenida. Son muy utilizadas por niños y adultos para la práctica del fútbol-sala.
En el recinto se disputan desde hace más de 30 años, las citadas "tertulias". El estado de la pista sufría mucho deterioro por lo que requería que la renovación de las capas de resinas por completo, ya que en algunas zonas "presentaba hundimientos y grietas que impiden el normal desarrollo del juego y no han respondido bien a las anteriores reparaciones", señaló el gobierno local cuando presentó la actuación.
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