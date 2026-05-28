"De folixa en folixa" en Laviana: este sábado celebra la primera edición de la fiesta de la Cocina del Carbón

De "folixa en folixa" en Pola de Laviana. La capital del concejo lavianés no para acogiendo eventos de todo tipo durante los fines de semana de la primavera, el próximo este sábado 30 de mayo, con la primera edición de "La gran folixa gastro-Cocina del Carbón". Una jornada festiva dedicada a la gastronomía, la tradición y la cultura del valle del Nalón, con actividades para todos los públicos: degustaciones, "showcookings", música, talleres, podcast, charlas culinarias y un mercado de productos alimentarios durante toda la jornada, de 11.00 a 20.00 horas.

Esta celebración se enmarca dentro del Plan de Promoción del Turismo Gastronómico de la Mancomunidad del Valle del Nalón, y tiene previsto convertir a Pola de Laviana en "un punto de encuentro para vecinos y visitantes, poniendo en valor la identidad culinaria de la comarca y sus productos locales".

El programa comenzará a las 11.00 horas, en la carpa habilitada en la Avenida de la Constitución, con la apertura del mercado y con el taller familiar de "cocina del carbón". A continuación habrá un "showccoking" con degustación de tortos. A las 12.00, en el Cidan, tendrá lugar la presentación institucional del evento y seguidamente la charla gastronómica “De la xarana al plato. La cultura gastronómica festiva del Valle del Nalón”, impartida por el divulgador y cocinero Christian González, quien abordará "la tradición festiva y culinaria de la comarca".

La música estará presente durante toda la jornada. La sesión vermú contará con Silvia Joyanes a las 13.30 horas, y ya por la tarde, con César Blanco a las 18.30 horas. Durante el día habrá pasacalles de música tradicional.

Por la tarde, en el Cidan partir de las 16.30 horas se grabará en directo el videopodcast “Las recetas de las Güelas del Valle”, en el que participarán tres históricas cocineras de la comarca: Pili del restaurante La Reondina, Maria Jesús Miguel del restaurante La Encruceyada y Tina, guisandera y amante de la cocina. Ya las 18.00 horas en la carpa situada en la Avenida, habrá degustación gratuita de sidra del Llagar Alonso de Langreo.

Concurso de pinchos

Como cierre, a las 20.00 horas se celebrará la entrega del premio al mejor pincho del I Concurso de Pinchos Cocina de Carbón, en el que participan desde el día 25 y hasta el mismo sábado 30 de mayo un total de 11 establecimientos de todos los concejos del Valle. Además, durante toda la jornada, el público podrá disfrutar del mercado de productores locales y food trucks.