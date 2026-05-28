"De folixa en folixa" en Laviana: este sábado celebra la primera edición de la fiesta de la Cocina del Carbón
Las actividades, de 11.00 a 20.00 horas, incluirán degustaciones, "showcookings", mercado de productos alimentarios y charlas
De "folixa en folixa" en Pola de Laviana. La capital del concejo lavianés no para acogiendo eventos de todo tipo durante los fines de semana de la primavera, el próximo este sábado 30 de mayo, con la primera edición de "La gran folixa gastro-Cocina del Carbón". Una jornada festiva dedicada a la gastronomía, la tradición y la cultura del valle del Nalón, con actividades para todos los públicos: degustaciones, "showcookings", música, talleres, podcast, charlas culinarias y un mercado de productos alimentarios durante toda la jornada, de 11.00 a 20.00 horas.
Esta celebración se enmarca dentro del Plan de Promoción del Turismo Gastronómico de la Mancomunidad del Valle del Nalón, y tiene previsto convertir a Pola de Laviana en "un punto de encuentro para vecinos y visitantes, poniendo en valor la identidad culinaria de la comarca y sus productos locales".
El programa comenzará a las 11.00 horas, en la carpa habilitada en la Avenida de la Constitución, con la apertura del mercado y con el taller familiar de "cocina del carbón". A continuación habrá un "showccoking" con degustación de tortos. A las 12.00, en el Cidan, tendrá lugar la presentación institucional del evento y seguidamente la charla gastronómica “De la xarana al plato. La cultura gastronómica festiva del Valle del Nalón”, impartida por el divulgador y cocinero Christian González, quien abordará "la tradición festiva y culinaria de la comarca".
La música estará presente durante toda la jornada. La sesión vermú contará con Silvia Joyanes a las 13.30 horas, y ya por la tarde, con César Blanco a las 18.30 horas. Durante el día habrá pasacalles de música tradicional.
Por la tarde, en el Cidan partir de las 16.30 horas se grabará en directo el videopodcast “Las recetas de las Güelas del Valle”, en el que participarán tres históricas cocineras de la comarca: Pili del restaurante La Reondina, Maria Jesús Miguel del restaurante La Encruceyada y Tina, guisandera y amante de la cocina. Ya las 18.00 horas en la carpa situada en la Avenida, habrá degustación gratuita de sidra del Llagar Alonso de Langreo.
Concurso de pinchos
Como cierre, a las 20.00 horas se celebrará la entrega del premio al mejor pincho del I Concurso de Pinchos Cocina de Carbón, en el que participan desde el día 25 y hasta el mismo sábado 30 de mayo un total de 11 establecimientos de todos los concejos del Valle. Además, durante toda la jornada, el público podrá disfrutar del mercado de productores locales y food trucks.
- Apartamentos para pasar la jubilación en el parque natural de Redes: Caso completa la compra de suelo para impulsar una residencia 'de nueva generación
- Las altas temperaturas primaverales activan la cuenta atrás del verano en Mieres, con 400 plazas de campamentos y nuevas actividades para jóvenes
- Tres mujeres preservan en Urbiés (Mieres) una herencia atada al ciclo de la Luna: el queso más antiguo de Asturias que solo se vende un día al año y corre riesgo de desaparecer (por esta razón)
- La recogida de basura en Langreo: dos camiones averiados y una reparación que no llega por los 'impagos' del Ayuntamiento a la empresa que los arregla
- Doscientos moteros se unirán en Langreo en una ruta solidaria para recaudar fondos en la lucha contra el cáncer infantil
- Del '20 de abril' al 'Abuelo Vítor': 'Celtas Cortos' se suma a Víctor Manuel en un amplio (y variado) programa de San Xuan que llenará Mieres de fiesta
- Del mostrador a toda una vida de servicio: Mieres homenajea a una veintena de negocios que dotan de alma al comercio local
- Polio entra en la carrera de los grandes puertos: Mieres quiere consolidar la cima como referencia del cicloturismo asturiano