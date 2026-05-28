Lección de memoria minera en Barredos por los 50 años de su colegio

Llevaban meses trabajando y el resultado final ya se puede ver. El Colegio Público Maximiliano Arboleya de Barredos, en Laviana, inauguró este miércoles la exposición fotográfica permanente “Barredos: un pasado minero, un futuro con memoria”, un proyecto impulsado por el alumnado de quinto de Primaria con motivo del 50 aniversario del centro.

La muestra pone el foco en la historia minera de Barredos y del valle del Nalón, pero también en el papel del propio colegio como espacio de transmisión de la memoria colectiva. Durante meses, los escolares trabajaron en la recopilación de información, testimonios y fotografías para montar una exposición que une pasado y presente a través de la mirada de los más jóvenes.

Gustavo Martínez Pañeda, en el centro, entrega la reproducción de una locomotora de Hunosa a los alumnos del colegio de Barredos / LNE

El acto de inauguración reunió a alumnos, profesores y familiares, algunos de ellos mineros jubilados. La jornada arrancó con la bienvenida de la directora del centro a los asistentes, entre los que estaban representantes de Hunosa, entidad que colaboró con el proyecto a través de su Archivo Histórico aportando imágenes, planos y material documental sobre los pozos Barredos y Carrio.

Durante el acto, los alumnos leyeron un manifiesto en el que explicaron cómo surgió la iniciativa y el proceso de documentación llevado a cabo en los últimos meses. Posteriormente intervino Gustavo Martínez Pañeda, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Hunosa, quien destacó el compromiso de la compañía con la conservación y difusión de la memoria del carbón, “fundamental para comprender el desarrollo de las cuencas y de la Asturias actual”.

Los estudiantes fueron los grandes protagonistas y aprovecharon para reivindicar la importancia de conservar la memoria de las cuencas. El proyecto, coordinado junto a su profesor Fernando Vidal, convirtió las aulas en un espacio de investigación histórica y aprendizaje intergeneracional.

Uno de los momentos más emotivos llegó con la participación de abuelos y abuelas del alumnado, que compartieron recuerdos y experiencias vinculadas a la mina, relatando en qué pozos trabajaron o cómo era la vida en los años de mayor actividad minera.

Con esta exposición, el colegio Maximiliano Arboleya no solo celebra sus cincuenta años de historia, sino que reafirma también su vínculo con el entorno y su compromiso con la conservación de la identidad y la memoria de Barredos.