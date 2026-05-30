Antiguos alumnos y profesores del colegio de Barredos vuelven a su "segunda casa" por los 50 años del centro, que llegó a tener 750 alumnos

Los pasillos y las aulas del colegio Maximiliano Arboleya de Barredos se llenaron de generaciones de profesores, de alumnos y de familias que han formado parte de la comunidad educativa desde que abrió sus puertas 50 años atrás. El centro de la localidad lavianesa entró en funcionamiento en el curso 1975-1976 ante el crecimiento de población, impulsado por el auge de la minería, con 634 estudiantes. Llegó a una matrícula de 750 en los años setenta, cuando la etapa educativa concluía en 8º de EGB (lo que ahora es segundo de ESO) y actualmente, acuden 108 escolares, que han preparado junto a los maestros el acto central de su medio siglo de vida.

Una jornada de “reencuentros” que no se quisieron perder numerosos estudiantes y docentes de las diferentes promociones que pasaron por las aulas del colegio Maximiliano Arboleya. “Se ha creado un lugar que muchos consideran como su segunda casa”, aseguró Yolanda Vallina, directora del centro desde hace 18 años, en la grabación del podcast “50 años dejando huella” en el gimnasio del colegio, elaborado por los alumnos de 5º y 6º de Primaria.

Poco después, Beni Álvarez, antigua alumna, agradeció la invitación del equipo directivo que le permitió volver a “las aulas en las que nació mi vocación”, la docencia. “Nunca pensé en otra cosa que no fuese ser maestra”, indicó, destacando que quería “transmitir el apoyo, la confianza y la escucha” de los profesores del colegio de Barredos.

El hall, decorado para el acto centro de la celebración de los 50 años. / LNE

También Asier González acabó su etapa educativa en el centro con la idea clara de convertirse en maestro. Y cuando finalizó sus estudios decidió “volver al centro” para hacer sus prácticas como docente. El claustro, dijo, “me ayudó en todo momento”.

Los dos antiguos alumnos fueron entrevistados por los escolares en el podcast, en el que participaron también profesores de la primera etapa del colegio Maximiliano Arboleya. Hortensio Barbón y José Julio Velasco llegaron en 1981 a impartir clase y ambos fueron directores del centro durante quince y ocho años, respectivamente. “La mayor parte de mi vida profesional la desarrollé aquí porque estuve 28 años. Venía de un colegio más pequeño y cuando llegué a este me parecía que era enorme”, apuntó Barbón.

Dos años menos estuvo Velasco, que tras una primera etapa fue trasladado a Tarna un par de cursos, tras los que eligió volver. “Aquí encontré un claustro excepcional, que te hacía sentir integrado nada más llegar y una AMPA (Asociación de Madres y Padres) colaboradora”, resaltó el docente. Hortensio Barbón subrayó la participación del colegio de Barredos a lo largo de su historia en programas como “Escuelas viajeras”, que permitía visitar otras comunidades autónomas, o “Comenius”, con centros de otros países europeos.

"Adaptado a los cambios sin perder la esencia"

El colegio, afirmó la actual directora, “se adaptó a los cambios de cada época sin perder la esencia” y “cada persona que ha pasado por las aulas ha dejado su huella y ha contribuido a crear comunidad”. La celebración de los cincuenta años de las dependencias escolares de Barredos es, aseveró, “una oportunidad para reencontrarse y compartir recuerdos”. Representantes de las familias participaron también en el podcast, que es el proyecto final del taller de radio.

Para celebrar esta fecha tan especial, el centro ha abierto sus puertas y ha organizado una exposición con “libros y material escolar de diferentes épocas”, señaló el secretario, Fernando Vidal. Y ha recopilado fotografías de las diferentes promociones de estudiantes.

También se recreó, en el hall, un aula de los años setenta y un espacio en la pared donde los asistentes podían dejar su mensaje. La Banda de música de Laviana ofreció un concierto antes de la comida que reunió a profesores, alumnos y familias del colegio Maximiliano Arboleya para celebrar los 50 años del centro.