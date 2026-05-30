"Dear Joanne", de ganar el concurso de rock Villa de Madrid a conquistar El Condao, en Laviana
El dúo de garage-punk participó en la segunda edición de "El guateque de Vitorina", que congregó a cientos de personas
Eva Summers y Ale Conde son "Dear Joanne" y hace dos semanas se llevaron el primer premio de la 46ª edición del concurso de Rock Villa de Madrid. Este sábado demostraron en Laviana que el premio no es una casualidad. Las madrileñas estuvieron en la segunda edición de "El guateque de Vitorina" que se celebra en El Condao, y muchos de los que estaban allí ya conocían la propuesta de punk, garage y glam de las chicas. Los que no las controlaban ya las han añadido a su lista de grupos favoritos. Pero no fueron las únicas que se subieron al escenario del restaurante La Pumarada. "Vitorina", que este año se asoció con el "Gijón Sound Festival" abrió este sábado con "La viuda de Angelín". El cartel lo completaron Natalia Ferviú, "Maribel & Sebastian", "Stanley Brinks & Freschard", "Yo Somos", "Zahira" y el DJ Set de "La Viuda de Angelín". La cita congregó en el alto Nalón a casi medio millar de personas llegadas de toda Asturias.
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