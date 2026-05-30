Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
II Foro del NoroesteDoble homicidio OviedoCampanu AsturiasZapatero imputadoUber AsturiasTiroteo en Almería
instagramlinkedin

"Dear Joanne", de ganar el concurso de rock Villa de Madrid a conquistar El Condao, en Laviana

El dúo de garage-punk participó en la segunda edición de "El guateque de Vitorina", que congregó a cientos de personas

Concierto de «Dear Joanne» en «El guateque de Vitorina» en El Condao, Laviana.

Concierto de «Dear Joanne» en «El guateque de Vitorina» en El Condao, Laviana. / D. O.

David Orihuela

David Orihuela

El Condao (Laviana)

Eva Summers y Ale Conde son "Dear Joanne" y hace dos semanas se llevaron el primer premio de la 46ª edición del concurso de Rock Villa de Madrid. Este sábado demostraron en Laviana que el premio no es una casualidad. Las madrileñas estuvieron en la segunda edición de "El guateque de Vitorina" que se celebra en El Condao, y muchos de los que estaban allí ya conocían la propuesta de punk, garage y glam de las chicas. Los que no las controlaban ya las han añadido a su lista de grupos favoritos. Pero no fueron las únicas que se subieron al escenario del restaurante La Pumarada. "Vitorina", que este año se asoció con el "Gijón Sound Festival" abrió este sábado con "La viuda de Angelín". El cartel lo completaron Natalia Ferviú, "Maribel & Sebastian", "Stanley Brinks & Freschard", "Yo Somos", "Zahira" y el DJ Set de "La Viuda de Angelín". La cita congregó en el alto Nalón a casi medio millar de personas llegadas de toda Asturias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Doscientos moteros se unirán en Langreo en una ruta solidaria para recaudar fondos en la lucha contra el cáncer infantil
  2. Atención con el puente atirantado del Corredor del Nalón en Sama: el tráfico pesado no podrá pasar desde el día 1 y el resto de vehículos, a menor velocidad
  3. Apartamentos para pasar la jubilación en el parque natural de Redes: Caso completa la compra de suelo para impulsar una residencia 'de nueva generación
  4. Las altas temperaturas primaverales activan la cuenta atrás del verano en Mieres, con 400 plazas de campamentos y nuevas actividades para jóvenes
  5. Tres mujeres preservan en Urbiés (Mieres) una herencia atada al ciclo de la Luna: el queso más antiguo de Asturias que solo se vende un día al año y corre riesgo de desaparecer (por esta razón)
  6. Los caballitos de las fiestas de San Xuan en Mieres cambian de ubicación y se instalarán en Vega de Arriba
  7. Regresa el 'El Guateque de Vitorina' a Laviana con siete grupos y doce horas de música: consulta aquí todos los horarios de los conciertos
  8. De folixa en folixa' en Laviana: este sábado celebra la primera edición de la fiesta de la Cocina del Carbón

"Dear Joanne", de ganar el concurso de rock Villa de Madrid a conquistar El Condao, en Laviana

"Dear Joanne", de ganar el concurso de rock Villa de Madrid a conquistar El Condao, en Laviana

Salvador Ondó, tras recibir el "Asturiano del mes": "Hay que formar escanciadores, se necesitan más de 1.400 en Asturias"

Salvador Ondó, tras recibir el "Asturiano del mes": "Hay que formar escanciadores, se necesitan más de 1.400 en Asturias"

Lección de memoria minera en Barredos por los 50 años de su colegio

Lección de memoria minera en Barredos por los 50 años de su colegio

"De folixa en folixa" en Laviana: este sábado celebra la primera edición de la fiesta de la Cocina del Carbón

"De folixa en folixa" en Laviana: este sábado celebra la primera edición de la fiesta de la Cocina del Carbón

Silencio, se rueda (el balón): comienzan las "tertulias" de futbito de Laviana con una cancha totalmente renovada

Silencio, se rueda (el balón): comienzan las "tertulias" de futbito de Laviana con una cancha totalmente renovada

Regresa el "El Guateque de Vitorina" a Laviana con siete grupos y doce horas de música: consulta aquí todos los horarios de los conciertos

Regresa el "El Guateque de Vitorina" a Laviana con siete grupos y doce horas de música: consulta aquí todos los horarios de los conciertos

La asociación cultural de Barredos reúne a 150 vecinos en su encuentro anual (y rinde homenaje a Vitoriana Morán y Carlos Hevia)

Laviana impulsa la red de calor con biomasa a cinco edificios públicos (tras una millonaria inversión)

Laviana impulsa la red de calor con biomasa a cinco edificios públicos (tras una millonaria inversión)
Tracking Pixel Contents