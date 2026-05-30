La gran folixa gastro de Cocina de Carbón tomó Laviana
Degustaciones, charlas y música conformaron el programa de la primera edición del evento
Pola de Laviana acogió la primera edición de la gran folixa gastro de Cocina de carbón. La avenida de la Constitución y el Cidan fueron los escenarios elegidos para esta cita que giró en torno a la gastronomía del valle del Nalón. El evento, que se enmarca en el programa de actividades de la marca Cocina de carbón, concitó a numerosos vecinos y visitantes.
La música tradicional abrió la jornada festiva en la capital lavianesa, donde a partir del mediodía se encendieron los fogones para iniciar el showcooking y la posterior degustación de productos del valle del Nalón. “Hay fabas con pitu caleya, callos, tortos con picadillo y veganos y de postre, casadiellas, arroz con leche, vasito de turrón y cuajada con fresas”, señaló Pilar Vega, que impulsó el proyecto “Desfaciendo maíz”.
La marca gastronómica
Ante el puesto se formaron, por momentos, colas para recoger las raciones de los platos preparados. En la gran folixa gastro de Cocina del carbón se instaló un mercado de productos alimentarios, con food trucks. También hubo degustación de sidra, música y charlas culinarias.
Esta fiesta culinaria es una más de las actividades organizadas dentro de la marca gastronómica del valle del Nalón Cocina del carbón. Puesta en marcha dentro el Plan de Sostenibilidad Turística del Valle del Nalón tiene como objetivo la promoción de productos locales y turismo gastronómico, “con el objetivo de consolidar un modelo turístico más sostenible, competitivo y desestacionalizado, apoyado en la identidad del territorio y su cadena de valor local”.
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