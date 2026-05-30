Laviana pone en marcha su brigada rural, con cinco trabajadores dedicados íntegramente a los pueblos

Si el año pasado el Ayuntamiento de Laviana reactivaba la brigada rural encargada de las labores de limpieza y desbroces en los pueblos del concejo, este año esas labores se realizarán por medios propios con la contratación de cuatro operarios y un encargado de equipo. Con esta medida, el Consistorio pretende que las necesidades de los pueblos "puedan ser cubiertas de manera más eficaz dado el conocimiento de la zona por parte de los operarios municipales"

Calendario de trabajo

Sesenta núcleos se beneficiarán de estas laborales que ya han dado comienzo esta semana en las zonas de Fresneo, y La Cuesta para continuar en los próximos días en Villoria coincidiendo con el calendario festivo de las fiestas patronales del concejo. Un programa de trabajo que se continuará durante estos próximos meses, teniendo en cuenta dicho calendario festivo, con limpiezas antes de las fiestas patronales y otras tras su finalización. Durante esos días previstos en los calendarios festivos, se procederá a dar cobertura a otros núcleos más pequeños y cercanos a los centros parroquiales, como se ha hecho estos días y como una medida de apoyo a las zonas de menor densidad de población y con una vecindad de avanzada edad que necesita apoyo en estas labores de mantenimiento de los pueblos.

Limpieza de accesos e interior de los pueblos

Los trabajos que están previstos consistirán limpieza y mantenimiento de los núcleos rurales, sus accesos y zonas interiores.

Dentro de esos trabajos se hará especial hincapié en el desbroce y limpieza de malezas, hierbas y arbustos de las calles y márgenes de carreteras y caminos de acceso a los núcleos de población, entornos de lavaderos, iglesias, locales sociales, molinos, aceras y canalización de pluviales.

Además a estos trabajos se sumarán la de la limpieza y retirada de obstáculos, tierras y maleza que dificulten la circulación del agua por cunetas revestidas, sumideros, rejillas, pozos y canaletas, incluyendo desagües y su consiguiente retirada y transporte de los residuos procedentes de los trabajos.

Maquinaria

La brigada rural dispondrá de maquinaria adecuada para estos fines y entre ellos un vehículo de transporte para el personal; un pickup para acceso y carga en las zonas de mayor dificultad; equipos individuales de desbroce como desbrozadoras y sopladoras, así como dumper para casos necesarios.

Todas estas acciones forman plan de choque de limpieza y mantenimiento que este 2026 ha trazado el Ayuntamiento para mejorar tanto el ornato como la accesibilidad del concejo con la reposición de baldosas, cambios de adoquines , mantenimiento de vallas o la limpieza de grafitis en las zonas urbanas.