Concluyen las obras de mejora de la carretera del valle de Villoria (Laviana), con una inversión de 1 millón de euros

La empresa Pavitek ha finalizado las obras de mejora de la carretera AS-252 (Pola de Laviana-Cabañaquinta), a su paso por el valle de Villoria, "a falta de ligeros remates". Los trabajos se desarrollaron en el tramo comprendido entre la rotonda de intersección con la AS-117 (Corredor del Nalón), en La Chalana, y el kilómetro 6,2 de la misma vía, poco después de la localidad de Tolivia. Las obras también incluyen a varias travesías de la carretera, que pasa por el centro de localidades como Villoria y San Pedro. Supuso una inversión de un millón de euros.

El proyecto, explicaron fuentes de la empresa adjudicataria, tenía como objetivo "mejorar el estado general de la vía y reforzar la seguridad para todos los usuarios". Para ello, se procedió a la renovación general del firme, la mejora del sistema de drenaje y la actualización de la señalización y elementos de protección.

Las actuaciones, explicaron, comenzaron con una limpieza general de la carretera, incluyendo la calzada, los taludes y la red de drenaje. Posteriormente, se acometió una rehabilitación superficial del pavimento y a la reparación de las cunetas existentes, algo que permitirá mejorar "el drenaje longitudinal, mediante la reconstrucción de arquetas, sumideros, boquillas y pozos".

En la fase final de las obras se ha desarrollado la reposición completa de la señalización, tanto horizontal como vertical: se renuevan las marcas viales de eje y borde, la señalización en intersecciones, cebreados e isletas, así como las señales verticales. También se reforzó el balizamiento para "aumentar la visibilidad y la seguridad en tramos específicos". Además, se repararon y ampliaron las barreras de seguridad, instalando nuevos tramos donde no existía

La carretera, a la altura de Tolivia. / Cedida a LNE

Las obras, adjudicadas por la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado, contaron con un presupuesto de 1.001.333 euros.

Intenso tráfico

El vial arreglado es una carretera rural, pero con un intenso tráfico, 2.794 vehículos al día según las últimas mediciones del Principado (más, por ejemplo, que la "Y" de Bimenes, que contabiliza 2.133). Los trabajos comenzaron a finales de septiembre de 2025. El Principado recibió en total tres ofertas para ejecutar estos trabajos. Finalmente, los técnicos de la Consejería de Fomento, Cooperación Local y Prevención del Principado otorgaron el contrato a Pavitek 2010. La firma rebajó en 273.000 euros el presupuesto máximo fijado.