Los fotoperiodistas retratan en Laviana los riesgos de su profesión en un encuentro con una treintena de ponentes (entre ellos dos premios Pulitzer)

Expertos en prevención, periodistas y fotoperiodistas se reunirán los días 4 y 5 de junio en Laviana para analizar los riesgos y problemas de la profesión periodística. El encuentro será en el Cidan (Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón), sede del II Simposio de Seguridad y Salud en Fotoperiodismo y Medios de Comunicación, organizado por la Asociación Profesional de Fotoperiodistas Asturianos (APFA).

Las actividades comenzarán el jueves con una visita a la central hidroeléctrica de EDP en Sobrescobio. Habrá una ponencia de Alfonso Coya Lozano, profesor de Física, bajo el epígrafe "Observar el eclipse". La actividad ya se centrará en Pola de Laviana desde la tarde. A las 16.30 será la inauguración con la participación de Fernando Rodríguez González, fotoperiodista de LA NUEVA ESPAÑA y presidente de APFA; Miryam Hernández Fernández, directora del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales; y Julio García Rodríguez, alcalde de Laviana.

A las 17.00 horas habrá una mesa redonda sobre "Salud mental, física y precariedad", moderada por José Luis Salinas, periodista y doctorando en Psicología de la Salud. Intervendrán como ponentes Mar Cabra Valero, premio Pulitzer y cofundadora de "The Self Investigation"; Javier Bauluz, premio Pulitzer y fotoperiodista; Andrés Velasco González, redactor de LA NUEVA ESPAÑA; y Dulce María Platero García, jefa del Área de medicina del trabajo del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL).

A las 18.15 arrancará otra mesa redonda bajo el epígrafe "Inteligencia Artificial, herramienta o trampa", moderada por Ofelia García Hevia, jefa del servicio de riesgos laborales del IAPRL, y que tendrá como ponentes a Juan José Aza Fernández, director de desarrollo de negocio BTP ONETec; Ernesto González Vegas, técnico de prevención de riesgos laborales y vocal de la Asociación Española de Ergonomía (AEE); y Dolores Rico García, consultora e informadora en prevención de riesgos laborales.

Cerrará las actividades del día la ponencia "Derechos de autor y fotos robadas", a las 19.30, presentada por Roberto Pato Coto, periodista de RTPA, y con Llibert Teixidó Ballester, fotoperiodista del diario "La Vanguardia" como ponente.

El viernes comenzará, a las 9.30 horas, con la mesa redonda "Valores o algoritmos y salud mental" con Laura Cid Sagarra, médica del trabajo, y Sergio Martínez Aguirre, médico del trabajo. Moderará Rosa Álvarez Campal, responsable de comunicación institucional de la Alcaldía de Laviana. La mesa redonda "El tratamiento del suicidio en lo medios" tomará el relevo a las 10.45 horas. Estará moderada por Emilio Ruiz García, vicepresidente de la Asociación Navarra de Ergonomía, y tendrá como ponentes a Daniel Lovi, fotoperiodista y miembro de APFA; Juan José Martínez Jambrina, psiquiatra; y Jesús Rivero Caminos, psicólogo.

A las 12.15 se hablará sobre "Violencias invisibles", en una mesa redonda moderada por Carmen Colunga, operadora de cámara de RTPA y delegada de prevención. Intervendrán Irma Collín Rodríguez, fotoperiodista de LA NUEVA ESPAÑA y vicepresidenta de APFA; Emma Bayón García, operadora de cámara de corresponsalías RTPA, Overon; y Bea Blanco, responsable de producción audiovisual de la productora Envista, cámara y editora.

Riesgos laborales

Otra mesa redonda tomará el relevo a las 13.30 horas bajo el título "Invisibles, pero imprescindibles. Investigación sobre salud y riesgos laborales en el fotoperiodismo". Moderará Fernando Rodríguez González, fotoperiodista y presidente de APFA, y los ponentes serán Ana Jiménez Remacha, fotoperiodista, vicesecretaria general del SPC ( Sindicat de Periodistes de Catalunya) y miembro de la junta de la Federación de Sindicatos de Periodistas; Gustavo A. Rosal López, de la Asociación Española de Ergonomía (AEE); y Leire Iturregui Mardaras, investigadora de la Universidad del País Vasco.

A las 16.30 horas habrá otro coloquio bajo el epígrafe "Las noticias no tienen horario, los informadores deben tenerlo", moderado por Marcos Rodríguez López (Marcos Vega), de prensa de CC OO y miembro de la directiva del colegio de periodistas de Asturias. Los intenvinientes serán Nélida Busto Serrano, inspectora de trabajo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS); Carolina Martínez Moreno, catedrática Derecho del Trabajo de la Universidad de Oviedo; y Francisco López Jiménez, redactor de LA NUEVA ESPAÑA y presidente del comité de empresa.

"La comunicación en texto e imagen en los riesgos psicosociales" será el título de la mesa redonda de las 17.45 horas, moderada por César Movilla Anta, vocal de la Asociación Asturiana de Ergonomía (Preveras). Los ponentes serán Javier Llaneza Álvarez, presidente de Preveras; Carmen Tejedor Prieto, directora de gestión energética, medioambiente, seguridad y salud en Redexis; y Carmen Muñoz Astasio, responsable seguridad y salud en ESIC Business & Marketing.

El último de los coloquios, a las 19.00 horas, sobre "Los riesgos laborales en la educación", contará con la participación de Francisco García González, jefe del departamento de formación y orientación académica, laboral y profesional del CIFP CISLAN; Jesús G. Pastor, profesor en las universidades UAB, UAO y Formación Profesional, fotógrafo y periodista; y María Belén Álvarez Galán, inspectora de Educación. Moderará Noemí Díaz Rodríguez, doctora en Historia del Arte y fotógrafa.

La clausura será a las 20.00 horas y a las 21.00 horas habrá un espicha de despedida.