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Javier Bermúdez Cuetos expone sus acuarelas en Pola de Laviana

La muestra puede verse hasta el 30 de junio en el Cidan

El cartel de la muestra.

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M. Á. G.

Pola de Laviana

Laviana acoge una exposición de acuarelas de Javier Bermúdez Cuetos. La inauguración de la muestra, que puede verse hasta el 30 de junio en el Cidan de la Pola, será este martes a las 19.00 horas.

La exposición se podrá visitar de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas. Los jueves también habrá visitas por las tardes, de 16.00 a 20.00 horas.

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