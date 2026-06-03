Estas son las actuaciones de la Banda de música de Laviana para este mes: se inician el domingo 7 con la celebración del Corpus Christi
La academia de la agrupación ha abierto el plazo de matrícula para su escuela
La Banda de música de Laviana actúa el próximo domingo 7 de junio, a partir de las 12.30 horas, en la tradicional celebración del Corpus Christi de la Pola. Será la primera de las tres actuaciones programadas por la agrupación para este mes de junio.
La segunda tendrá lugar el día 13 en el kiosco de la música. Será en el acto que se celebrará con motivo del Día mundial de tejer en público. La música acompañará desde las 11.30 horas esta actividad, creativa y solidaria, que se ha organizado al aire libre.
Academia
Cuatro días después, el 17, la Banda de música de Laviana actuará en sus locales en el Festival de la academia de la banda de música, en el que ofrecerán un concierto de los alumnos. Este centro tiene abierto el plazo de matrícula para el nuevo curso, que comenzará en octubre.
En la academia pueden inscribirse alumnos desde los cuatro años de edad. Se imparten enseñanzas de solfeo y lenguaje musical, trompeta, trompa, tuba, trombón, fliscorno, clarinete, saxofón, flauta travesera, percusión, piano y guitarra. La Banda de música de Laviana se creó en 1905 bajo la batuta de Manuel Fernández Villar.
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