Mar Cabra, ganadora del Pulitzer: "Sufrí ‘burnout’, me costaba hasta abrir el ordenador"

“Tenía un Pulitzer en la mano y pensé que iba a estar feliz, que me iba a sentir bien por dentro, pero no, y vi que tenía que parar”, aseguró Mar Cabra, periodista ganadora de ese galardón por su participación en la investigación internacional de los Papeles de Panamá. La autora del libro “Vivir a jornada completa” fue una de las intervinientes en la mesa redonda inaugural del segundo simposio de Seguridad y Salud en Fotoperiodismo y Medios de Comunicación organizado por la Asociación Profesional de Fotoperiodistas Asturianos (APFA), que se celebra en Pola de Laviana.

En el Cidan (Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón) de Pola de Laviana, Mar Cabra habló del “burnout” (episodio de agotamiento profesional) que sufrió y de cómo entonces se dio cuenta de “estaba cansada de estar callada” y que con ese premio era una “voz autorizada para hablar de estos temas”. A los asistentes a la mesa redonda sobre "Salud mental, física y precariedad" les habló de las “causas” que llevan al “burnout”. Y aludió a los “jefes tóxicos, cargas de trabajo exacerbadas, fechas de entrega demasiado ajustadas, falta apoyo por parte de los jefes y falta de claridad en el rol”.

“Dejé mi trabajo porque tenía varios síntomas, estaba agotada física y emocionalmente, me costaba muchísimo abrir el ordenador, concentrarme y proyectar a futuro qué hacer con mi equipo”, recalcó. Ahora, Cabra se dedica, explicó, “no solo a divulgar, sino a generar cambios en las organizaciones, acompañando a líderes, a cargos altos e intermedios, a trabajar de manera más sana”.

Junto a ella, en la mesa redonda, intervino otro premio Pulitzer, el fotoperiodista asturiano Javier Bauluz, que sabe qué es enfrentarse al estrés postraumático. “Llevo 44 años cubriendo guerras y conflictos, desde 1984, cuando comencé en las Cuencas con los mineros”, señaló. En el acto, Andrés Velasco, redactor de LA NUEVA ESPAÑA, subrayó, que “las enfermedades relacionadas con el estrés y la ansiedad son monstruos que se retroalimentan de uno mismo”.

Dulce María Platero García, jefa del Área de medicina del trabajo del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL), fue la primera en intervenir, en la mesa redonda, moderada por el periodista José Luis Salinas. La inteligencia artificial (IA) y las fotos robadas fueron los temas elegidos para las otras dos charlas de la jornada.

Última jornada

Por la mañana, las actividades comenzaron con una visita a la central hidroeléctrica de EDP en Sobrescobio y una ponencia de Alfonso Coya Lozano, profesor de Física, bajo el epígrafe "Observar el eclipse". Hoy continúa el II Simposio de Seguridad y Salud en Fotoperiodismo y Medios de Comunicación con varias mesas redondas programadas.

La primera de ellas, prevista para las 9.30 horas, lleva por título “Valores o algoritmos y salud mental”, con Laura Cid Sagarra, médica del trabajo, y Sergio Martínez Aguirre, médico del trabajo. Moderará Rosa Álvarez Campal, responsable de comunicación institucional de la Alcaldía de Laviana. La clausura del evento organizado por la Asociación Profesional de Fotoperiodistas Asturianos (APFA) está prevista para las 20.00 horas y a las 21.00 horas habrá un espicha de despedida.