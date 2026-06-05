Exitoso cierre en Laviana del II Simposio de Seguridad y Salud en Fotoperiodismo y Medios de Comunicación: "Estamos encantados con la afluencia, los ponentes y el interés despertado"
"Mientras que el Ayuntamiento de Laviana apueste por ello se seguirá haciendo aquí", destacaron los organizadores
Éxito del II Simposio de Seguridad y Salud en Fotoperiodismo y Medios de Comunicación, organizado por la Asociación Profesional de Fotoperiodistas Asturianos (APFA) y clausurado este viernes en el Cidan (Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón) de Pola de Laviana tras dos días de intensa actividad. Tomaron parte expertos en prevención, periodistas y fotoperiodistas y hubo una treintena de ponentes en total, entre ellos dos premios Pulitzer.
Fernando Rodríguez, fotoperiodista de LA NUEVA ESPAÑA y presidente de APFA, mostró su satisfacción por el balance del simposio. "Estamos encantados, muy contentos con la afluencia, con los ponentes y con el interés despertado. Han sido en total más de cien personas las que han participado y todo el mundo ha valorado muy positivamente tanto la organización en general como los contenidos tratados en las mesas redondas", señaló Rodríguez, que destacó la heterogeneidad de los ponentes invitados. "Ha habido médicos, profesores universitarios, profesionales de los medios... y mucha interacción con el público. Se ha demostrado con la gran cantidad de preguntas que surgían en las mesas con todos los temas tratados".
Pese a su juventud (lleva dos ediciones) la cita parace haberse consolidado. "En la inauguración, tanto el Ayuntamiento de Laviana como el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, que son el soporte del simposio, ya estaban pidiendo una tercera edición, así que seguiremos en esa línea. Y mientras que el Ayuntamiento de Laviana apueste por ello se seguirá haciendo aquí", concluyó Rodríguez.
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