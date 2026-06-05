El Principado completará la mejora de la carretera del valle de Villoria, desde Tolivia hasta La Collaona

El Principado ha concluido las obras de mejora de la carretera AS-252 que comunica Pola de Laviana con Aller. Las tareas se han centrado en la mejora del tramo entre la rotonda de intersección con la AS-117 (Corredor del Nalón), en La Chalana, y el kilómetro 6,2 de la misma vía, poco después de la localidad de Tolivia. Unos trabajos a los que se han destinado 1.001.333 euros. El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, y el director general de Infraestructuras, Guzmán Castro, visitaron este viernes la zona junto con el alcalde de Laviana, Julio García. Calvo también adelantó que hay una segunda fase de los trabajos «en planificación» para completar la mejora de la vía desde Tolivia hasta el alto de La Collaona.

Las obras ejecutadas ahora han supuesto la reforma integral de seis kilómetros de la carretera que une Laviana con Cabañaquinta, incluidas las travesías de Tolivia y Villoria. «La intervención ha consistido en la renovación de los sistemas de drenaje y el pavimento, así como de los elementos de señalización y seguridad», apuntó el Consejero que añadió que «se han reparado varios tramos de cuneta de hormigón y se ha aplicado este material en las zonas en las que la red del drenaje era de tierra».

También se han reconstruido arquetas, boquillas y pozos y se han sustituido la señalización vertical, las marcas viales y «los tramos de barrera de seguridad que lo requerían». Los responsables regionales destacaron que la mejora de la AS-252 se suma a otras actuaciones que el Principado «ha impulsado en Laviana en materia de movilidad, como la puesta en marcha del nuevo intercambiador de transporte público de la capital del concejo, que ha supuesto una inversión de 273.460 euros financiada con fondos europeos».

Esta instalación, destacaron, «ha permitido poner en marcha varias medidas para mejorar los desplazamientos gracias a la colaboración entre el ayuntamiento y el Consorcio de Transportes de Asturias (CTA), como la remodelación del recorrido de algunas líneas de transporte y nuevas ventajas para vecinos y vecinas, impulsadas desde el Consistorio».

Además, el Principado «ejecutó la nueva glorieta de acceso al centro urbano de la capital, con un coste de 293.034 euros. Esta obra ha favorecido la integración de las travesías urbanas y ha reforzado la seguridad vial. Además, ha liberado espacio destinado a nuevas zonas con mobiliario urbano para uso ciudadano», apuntaron los responsables regionales.

La obra en la AS-252 no acabará con la mejora ya ejecutada. El Alcalde había reclamado un compromiso a la Consejería para que, en este ejercicio, se finalizase completamente la obra a falta de un escaso kilómetro para dar servicio a los últimos pueblos de la vía. Se trata de La Bárgana, Brañavieja, Navaliego y La Cuesta Los Valles.

El Consejero se comprometió a que en estas obras se completarán. «La siguiente fase de esta actuación ya se encuentra en planificación para acometerla a continuación, desde el pueblo de Tolivia hasta el alto», indicó Calvo.

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Intenso tráfico

La carretera Villoria da servicio a 39 núcleos de población. El vial arreglado es una carretera rural, pero con un intenso tráfico, 2.794 vehículos al día según las últimas mediciones del Principado (más, por ejemplo, que la «Y» de Bimenes, que contabiliza 2.133). Los trabajos comenzaron a finales de septiembre de 2025. El Principado recibió en total tres ofertas para ejecutar estos trabajos. Finalmente, los técnicos de la Consejería de Fomento, Cooperación Local y Prevención del Principado otorgaron el contrato a Pavitek 2010. La firma rebajó en 273.000 euros el presupuesto máximo fijado.