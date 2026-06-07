Laviana licita la renovación de su red de alumbrado por 2,2 millones (y este es el importante ahorro que espera conseguir el Ayuntamiento en la factura eléctrica)
El gobierno local prevé un ahorro del 68% de la factura eléctrica con las nuevas luminarias
El Ayuntamiento de Laviana ha sacado a licitación el contrato para renovar la red de alumbrado del concejo, con una inversión de 2,2 millones de euros. Se sustituirán las lámparas de sodio de todo el municipio por luces Led "de última tecnología". El plazo para la presentación de ofertas finalizará el 29 de junio y el plazo de ejecución de las obras será de 5 meses.
"Se trata de uno de los más importantes proyectos que el gobierno local de Laviana tenía en su agenda para optimizar el gasto eléctrico, donde ya se habían tomado otras medidas como implementar el control de facturación, que ya ha tenido importantes resultados de ahorro", indicó el gobierno local, que apuntó que "ahora, se da un paso más y se renovará el alumbrado público pasando a la utilización del sistema LED y modernizando tanto las infraestructuras como los centros de mando, esperando con ello un ahorro previsto del 68% de la factura eléctrica".
Las mismas fuentes afirmaron que, con esta actuación, "se mejorará la eficiencia energética, se reducirá el consumo eléctrico, se adecuarán las instalaciones a la normativa vigente y mejorarán las condiciones lumínicas y de seguridad del alumbrado público." El proyecto se completa con la instalación de un sistema de telegestión.
En el proyecto se establece la intervención sobre 125 centros de mando asociados a las luminarias afectadas: "Habrá actuaciones de adaptación, protección, maniobra, control y adecuación reglamentaria para el correcto funcionamiento de las nuevas luminarias LED".
Se prevé la ejecución de 8 nuevos centros vinculados a las ampliaciones de puntos de luz proyectadas que serán 123 puntos nuevos. Hay un centro de mando específico en el proyecto para el campo de fútbol de “Las Tolvas”, "donde además se instalarán 20 proyectores mejorando notablemente la instalación deportiva".
En cuanto a la renovación de las luminarias existentes, se sustituirán 4.057 por nuevas luminarias LED de alta eficiencia y, "además del cambio de luminarias a tipo LED, la renovación de cableado y centros de mando, una parte importante de las obras estarán en la instalación de los sistemas de control horario que permitan optimizar el funcionamiento de las instalaciones". También servirá para "supervisar el estado operativo y facilitar la detección y diagnóstico de incidencias. Esto facilitará en gran parte que las posibles averías sean detectadas rápidamente y se pueda actuar con agilidad", concluyó el gobierno local.
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