"El Titánico tendrá un campo de fútbol nuevo, la obra superará el millón de euros"

Julio García (PSOE) es alcalde de Laviana desde 2017, cuando dio el relevo al actual presidente del Principado, Adrián Barbón. Desde entonces ha ganado dos elecciones municipales. El de Laviana es el único ayuntamiento de las Cuencas con un pacto estable, el que los socialistas mantienen con IU.

-¿Qué balance hace de estos tres años de mandato?

-Creo que es muy positivo, sobre todo desde la mitad del mandato. Valoro muchísimo algunas cosas, como la buena sintonía que tenemos con IU, creo que va más allá de un pacto, funcionamos como un solo grupo, y se está notando a la hora de hacer las cosas. Además, en estos años estamos haciendo mucho, muchísimo. Solo un repaso.

-Dígame.

-En estos tres años vamos invirtiendo más de 6 millones con recursos propios. Finalizamos la compra del Cine Maxi, que llevaba más de 25 años cerrado. Se puso en marcha el comedor del colegio público Elena Sánchez Tamargo, la renovación de parques infantiles, que era muy demandada, en la Pola y Barredos. Falta todavía el entoldado en la Pola, pero estará, tenemos la novedad del "skatepark". Se ha terminado la pista de atletismo del velódromo, se renovó el césped del campo de fútbol del Alcava, se ha rehabilitado toda la fachada del Ayuntamiento, recuperando su imagen histórica, de cuando se hizo en 1905. Está también la glorieta de entrada a la Pola, creo que ahora ya nadie pone en duda su utilidad, ha mejorado los accesos. Está en obras el plan de vivienda joven con la Consejería de Vivienda, tenemos un gran aparcamiento para 600 plazas, gratuito, a dos minutos del centro de Pola de Laviana. Y ahí está la obra de La Chalana.

-¿En qué estado se encuentra?

-Está a punto de terminar, más de 1,2 millones se han invertido y el cambio ha sido brutal, y lo vamos a disfrutar. Está la nueva pasarela, la unión de los paseos, ya no será necesario salir a la carretera. Pero no acaba aquí.

-¿A qué se refiere?

-La burocracia y las normativas con las cuestiones fluviales son restrictivas. Tengo que agradecer a Confederación Hidrográfica su sensibilidad. Hay que proteger, pero no vivir de espaldas al río. Queremos mantener este espacio de La Chalana, como está ahora, en buenas condiciones, y para que sea disfrutado. Para ello, estamos negociando un convenio específico para la zona, desde la La Coaña hasta Puente d'Arcu, para su mantenimiento.

-¿Cómo va el plan de transporte público? Se apostó por la gratuidad de muchos servicios de autobús...

-La movilidad sostenible es una de nuestras prioridades. Por un lado, creo que ha sido un acierto el intercambiador de transporte, centralizando en él muchos servicios. Se logró aumentar el número de paradas del bus urbano, dos de ellas para personas con movilidad reducida. Hicimos gratuito el bus a los pueblos y el autobús urbano a los mayores de 65 años. Tras seis meses, hay más de 2.000 tarjetas sacadas para estos dos servicios, con 8.000 viajes a la zona rural, y 25.000 en la línea urbana, que llega hasta el hospital Valle del Nalón. Creo que ha sido un acierto, que ojo, no sería posible sin la colaboración del Principado y del Ministerio de Transportes, que pagamos un tercio cada uno.

Julio García, alcalde de Laviana. / L. M. D.

-Hace unas semanas anunciaba un cambio en el modelo de recogida de la basura en la Pola y Barredos. ¿Cuándo llegará?

-Queremos mejorar los servicios, esa recogida implica también más limpieza en las calles. El proceso ha sido largo, comenzó con la integración en Cogersa, la regulación de las condiciones de los trabajadores... Todo esto ha culminado, y ahora estamos en el proceso de licitación del servicio de quita y pon de los contenedores, y con su compra. Hablamos de adquirir 400. El proceso está abierto hasta el 10 de junio. Esperamos, en función de cómo vaya el concurso, ponerlo en marcha entre finales de julio y agosto. Pero este proceso no implica solo a la basura.

-Explíquese.

-Antes de final de mes empezaremos con la recogida de chatarra puerta a puerta. Además, se ha impulsado el servicio de limpieza, ahora hay 8 ó 9 trabajadores, además de la compra de maquinaria, y ya está en funcionamiento la brigada rural, que llegará a 60 pueblos. Pero queremos ser ambiciosos, e ir más allá. En cuanto funcione el nuevo sistema de basuras y se quiten las bolsas de las calles, queremos impulsar el baldeo a primera hora de la mañana. Creo que el nuevo sistema de recogida supondrá un antes y un después para la mejora de la limpieza en la Pola y Barredos.

-De la limpieza a la seguridad, ¿qué problema hay con la Policía Local?

-No puedo negar que existe una situación anómala, efectivamente hay un problema. Al principio se aludía a la situación laboral: falta de convenio, de la relación de puestos de los trabajadores... Algo que está resuelto, 9 de 10 representantes sindicales refrendaron la solución, y la plantilla municipal votó a favor del convenio. Además, se tramita la relación de puestos de trabajo, que está a expensas de los últimos trámites, negociada y acordada, con la creación de nuevas plazas. La parte económica está acordada. Pero siguen estas circunstancias, extrañas.

-¿A qué se refiere?

-Por ejemplo, en un plazo de cinco días quedó de baja toda la plantilla, 13 trabajadores. Es así, hay que respetarlo. Es extraño que recibamos un escrito de vecinos de Barredos dando las gracias a un agente, que es el único que atiende a sus llamadas, también que ante la baja del jefe, se le ofrezca el mando uno por uno a todos los agentes, siguiendo la normativa vigente, y nadie lo quiera. Ante esta circunstancia, yo como alcalde tengo una responsabilidad, la de la seguridad. Y por tanto, hubo que tomar decisiones, asistido por el concejal de Seguridad, la secretaria municipal y técnicos jurídicos. Ahora bien, tengo la esperanza de que la situación pueda reconducirse, creo que hay una parte importante de los agentes que no están cómodos con esta situación, y que también quieren arreglarla. Es mi obligación intentar garantizar la seguridad, y también encontrar la paz social dentro de la plantilla. Pero no puedo olvidarme de mis obligaciones.

Tengo la esperanza de que la situación con la Policía Local va a reconducirse Julio García — Alcalde de Laviana

-¿Qué pasa con la localidad de Barredos?

-Hubo discrepancias con una de las asociaciones de vecinos, pero creo que estamos demostrando que Barredos nos importa, con el refuerzo de la limpieza, la señalización viaria, el nuevo parque, ahora se está trabajando en retirar las viejas baterías de la basura, porque Barredos entrará junto a Pola de Laviana en el nuevo sistema de recogida. Al final creo que son muchos más los puntos de encuentro que los que nos separan. Todos queremos mejorar las cosas, nos gustaría hacerlo más rápido, pero estoy seguro de que en cuanto nos sentemos otra vez estos desacuerdos se van a solucionar.

-¿Cómo va el proceso de transformación del pozo Carrio en centro de innovación para el sector agroalimentario?

-Se está trabajando a tope, desde Hunosa y también los técnicos municipales, para ir aprobando el plan de urbanización para la zona, para que las empresas puedan instalarse, y para lograr que alguna ya esté aquí. También está el Principado, con la Consejería de Industria, trabajando para hacerlo realidad. Desde el principio se conocía que era un proyecto a medio y largo plazo, hay 4 millones del Instituto de Transición Justa, más fondos del Principado. Me gustaría que todo fuese más rápido, pero las tramitaciones son así. Nadie está parado, y toda la corporación, todos, están contribuyendo a lograr esta transformación del pozo Carrio.

-De la industria a la cultura, ¿cómo va el proyecto del Cine Maxi?

-Tuvimos que rehacer el proyecto de rehabilitación de la fachada y la cubierta por el aumento del precio de los materiales, este lunes sale a licitación por unos 160.000 euros. Lo ideal sería que estuviese ejecutada para finales de año.

-¿Y los contenidos, con toda la rehabilitación final del edificio?

-Encargamos un estudio a la Consejería de Cultura, que determinará qué tipo de contenidos y usos se podrían desarrollar en el Cine Maxi. En cuanto lo tengamos, se pondrá en marcha la comisión con expertos a nivel local y autonómico, para ver qué rumbo se le da, teniendo ya un documento de base. A partir de ahí, decidir. Ya dije que me conformaba, en este mandato, con completar la compra, la reforma de la fachada y la cubierta, para conservarlo, y tener claro qué vamos a hacer con él, un inmueble de más de 1.000 metros cuadrados. En el próximo mandato, a quien corresponda, le tocaría buscar financiación para la obra, que será muy importante.

-¿Qué se va a hacer finalmente con el campo de fútbol del Titánico?

-Al final se decidió, conjuntamente con la directiva actual y con los técnicos, que no había que hacer una rehabilitación, un arreglo. Vamos a hacer un campo nuevo. Un campo que cumpla con los estándares de la Federación Asturiana y Española, que tenga iluminación, con medidas concretas, cerrado, con graderío, con servicios suficientes. Vamos a acudir a una línea de ayuda de la Consejería de Hacienda, porque hablamos de una obra que superará el millón de euros. Queremos tener un campo que sirva para los próximos 25 ó 30 años. Se irá ejecutando por fases, esto está hablado con la directiva del equipo, para que los trabajos sean compatibles con las competiciones. Espero empezar las primeras obras antes de acabar este mandato, en un año. Hablamos inicialmente de invertir 600.000 euros, pero se quedaba corto. Se habló con el Titánico, y estuvieron de acuerdo.

-¿Cómo va el proyecto de las luminarias? Eran más de dos millones...

-2,2 millones, supone el cambio de 4.000 luminarias en todo el concejo, y supondrá un ahorro del 60% de la factura energética que estamos pagando, que ahora sube a unos 700.000 euros. Va a permitir liberar todos los años más de 300.000 euros de gasto corriente, que pueden ir a los pueblos, los colegios, donde haga falta. Incluye además la iluminación para el campo del Titánico, y 124 nuevos puntos de luz, para llegar a 15 núcleos con población que carecían de luz pública.

-¿Tiene intención de repetir como candidato?

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En estos momentos estamos centrados en sacar adelante todos los retos que nos hemos marcado. No hay tiempo para las especulaciones, los rumores y los dimes y diretes que tanto gustan a los «esforzados» creadores de contenido de las redes sociales… Hemos adquirido un compromiso con Laviana y queremos cumplirlo. Esa es nuestra prioridad y el resultado que deben evaluar nuestros vecinos. Si esa evaluación es satisfactoria… tocará decidir nuestro siguiente compromiso