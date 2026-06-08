Villoria, en Laviana, celebra este fin de semana sus fiestas de San Antonio con música y gastronomía

La localidad lavianesa de Villoria celebra entre el viernes 12 y el lunes 15 de junio sus fiestas de San Antonio, unas de las más esperadas del calendario "folixero" del alto Nalón.

Los festejos empezarán el viernes a las 17.30 horas con los juegos infantiles, que contarán con su propia fiesta de la espuma. A continuación habrá cartones locos y a las 20.30, el concurso de tortillas de patata. Ya a las 23.00 horas tendrá lugar la primera verbena, con "Danky Macroshow" y DJ Antu.

El sábado 13, la fiesta empieza a las 14.00 horas, con la gran paellada, tras la cual volverá a haber bingo. Ya a las 23.00 llegará el baile con la orquesta "Triunfo" y de nuevo DJ Antu. Para el domingo 14 queda el pasacalles, y desde las 12.30 horas la misa y la posterior sesión vermú, que contará con la música de "La otra opción". Desde las 18.00 empezará el maratón de tute y parchís.

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Las fiestas de San Antonio terminarán el lunes 15 de junio. A las 17.00 horas habrá partido de solteros contra casados, y desde las 18.00 podrá seguirse desde la carpa el debut de España en el Mundial de Fútbol (contra Cabo Verde). Ya a las 19.30 empezará la jira, en el campu la Iglesia, y desde las 21.00 horas, cena con corderada por encargo. A las 23.00 horas la última verbena, con el grupo "Ideas" y DJ Antu.