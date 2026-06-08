Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido en SalinasAccidente en PalenciaDictamen de CerredoRedada en SieroVuelos Asturias-MadridPrimer bonito rulado en AvilésFallecido Cangas de Onís
instagramlinkedin

Villoria, en Laviana, celebra este fin de semana sus fiestas de San Antonio con música y gastronomía

Los festejos contarán con tres verbenas y dos comidas populares

Preparación de la paella en las fiestas de Villoria, en una imagen de archivo.

Preparación de la paella en las fiestas de Villoria, en una imagen de archivo. / FERNANDO RODRIGUEZ

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Luisma Díaz

Luisma Díaz

Villoria (Laviana)

La localidad lavianesa de Villoria celebra entre el viernes 12 y el lunes 15 de junio sus fiestas de San Antonio, unas de las más esperadas del calendario "folixero" del alto Nalón.

Los festejos empezarán el viernes a las 17.30 horas con los juegos infantiles, que contarán con su propia fiesta de la espuma. A continuación habrá cartones locos y a las 20.30, el concurso de tortillas de patata. Ya a las 23.00 horas tendrá lugar la primera verbena, con "Danky Macroshow" y DJ Antu.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Laviana

El sábado 13, la fiesta empieza a las 14.00 horas, con la gran paellada, tras la cual volverá a haber bingo. Ya a las 23.00 llegará el baile con la orquesta "Triunfo" y de nuevo DJ Antu. Para el domingo 14 queda el pasacalles, y desde las 12.30 horas la misa y la posterior sesión vermú, que contará con la música de "La otra opción". Desde las 18.00 empezará el maratón de tute y parchís.

Noticias relacionadas

Las fiestas de San Antonio terminarán el lunes 15 de junio. A las 17.00 horas habrá partido de solteros contra casados, y desde las 18.00 podrá seguirse desde la carpa el debut de España en el Mundial de Fútbol (contra Cabo Verde). Ya a las 19.30 empezará la jira, en el campu la Iglesia, y desde las 21.00 horas, cena con corderada por encargo. A las 23.00 horas la última verbena, con el grupo "Ideas" y DJ Antu.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los pastos de montaña reciben a 20.0000 reses del Caudal: un millar de ganaderos afrontan una campaña amenazada por el conflicto de Pinos y el "impacto del lobo"
  2. El regreso de Duro a Langreo: ya hay fecha para la llegada del medio millar de trabajadores de la sede central de la empresa, hasta ahora en Gijón
  3. Dimite el director de Valgrande-Pajares tras sus denuncias por falta de seguridad en la estación y sus desencuentros con el Principado: 'No podía más, me han hecho la vida imposible”
  4. La dimisión del director de la estación de Pajares: el Principado evita entrar en polémicas y el sector de la nieve cierra filas con Javier Martínez y asegura que 'ha sido perseguido
  5. Del catálogo a las redes sociales: cumple 75 años la ferretería Galván, una de las tiendas más antiguas de Pola de Laviana
  6. Susto en el Corredor del Nalón, al colisionar tres vehículos en el puente atirantado de Sama
  7. Cambios en la recogida de residuos orgánicos en Mieres: los contenedores se abrirán, desde el lunes, con tarjeta en vez de con llave
  8. El tren minero del pozo Sotón tendrá 48 plazas y un recorrido circular de un kilómetro: la centenaria locomotora de vapor ya está restaurada

Villoria, en Laviana, celebra este fin de semana sus fiestas de San Antonio con música y gastronomía

Villoria, en Laviana, celebra este fin de semana sus fiestas de San Antonio con música y gastronomía

Laviana licita la renovación de su red de alumbrado por 2,2 millones (y este es el importante ahorro que espera conseguir el Ayuntamiento en la factura eléctrica)

Laviana licita la renovación de su red de alumbrado por 2,2 millones (y este es el importante ahorro que espera conseguir el Ayuntamiento en la factura eléctrica)

Julio García, alcalde de Laviana: "El Titánico tendrá un campo de fútbol nuevo, la obra superará el millón de euros"

Julio García, alcalde de Laviana: "El Titánico tendrá un campo de fútbol nuevo, la obra superará el millón de euros"

Exitoso cierre en Laviana del II Simposio de Seguridad y Salud en Fotoperiodismo y Medios de Comunicación: "Estamos encantados con la afluencia, los ponentes y el interés despertado"

Exitoso cierre en Laviana del II Simposio de Seguridad y Salud en Fotoperiodismo y Medios de Comunicación: "Estamos encantados con la afluencia, los ponentes y el interés despertado"

El Principado completará la mejora de la carretera del valle de Villoria, desde Tolivia hasta La Collaona

El Principado completará la mejora de la carretera del valle de Villoria, desde Tolivia hasta La Collaona

Mar Cabra, ganadora del Pulitzer: "Sufrí ‘burnout’, me costaba hasta abrir el ordenador"

Mar Cabra, ganadora del Pulitzer: "Sufrí ‘burnout’, me costaba hasta abrir el ordenador"

Gabriela Suárez, del colegio María Inmaculada de Laviana, gana el premio “Alberto Vega” de poesía juvenil

Gabriela Suárez, del colegio María Inmaculada de Laviana, gana el premio “Alberto Vega” de poesía juvenil

Estas son las actuaciones de la Banda de música de Laviana para este mes: se inician el domingo 7 con la celebración del Corpus Christi

Estas son las actuaciones de la Banda de música de Laviana para este mes: se inician el domingo 7 con la celebración del Corpus Christi
Tracking Pixel Contents