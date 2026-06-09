Laviana celebra el Día Mundial de Tejer en Público con una jornada cargada de actividades

Laviana volverá a ser una fiesta este próximo fin de semana. En este caso, una fiesta para los amantes del arte de tejer, ya que el sábado 13 de junio se celebrará en el paseo de La Avenida una jornada coincidiendo con el Día Mundial de Tejer en Público. Habrá actividades durante todo el día, de 11.00 a 19.30 horas.

La jornada comenzará a las 11.00, en la carpa habilitada en La Avenida para acoger a los participantes. A esa hora se iniciará la recepción de visitantes, y se entregará un kit de bienvenida. A las 11.30 habrá música, con un concierto de la Banda de Música de Laviana. A las 12.30 se iniciará el primero de los talleres, impartido por "Lililanas", un curso de iniciación al "crochet" (un tipo de ganchillo).

De 14.00 a 16.00 horas será el descanso para comer. Dos establecimientos, en la Pola y Muñera, ofrecerán menús especiales para "tejedoras".

Por la tarde, el programa sigue a las 16.00 con un taller que imparte "Telas de mamá", en que se harán forros de bolso. A las 17.00 se hará un reconocimiento público a la participante más joven, con sorteos, y desde las 17.30 horas, un nuevo taller, con "Patocroch", sobre ganchillo. A continuación, a las 19.00 horas, un nuevo taller, con Marisol Dy Sánchez (de Ingegra Bioespacio), "yoga para tejedoras". Al final, sobre las 19.30 horas, habrá nuevos sorteos.

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Organiza la jornada Aulav, la Asociación de Autónomos de Laviana. No es necesaria inscripción para participar en los talleres.