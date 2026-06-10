Comienza el plan para recuperar el Cine Maxi de Laviana: a licitación la restauración de la fachada y la cubierta

El Ayuntamiento de Laviana ha dado un nuevo paso para recuperar el histórico Cine Maxi de la Pola, cerrado en 1998, que fue adquirido por el Consistorio el año pasado. Para evitar que el edificio, todo un ejemplo de arquitectura "Art Decó", siga deteriorándose, se ha sacado a licitación la restauración de la fachada y la instalación de una nueva cubierta. Se trata de un proyecto con un presupuesto total de 154.981 euros (impuestos incluidos), y cuyo plazo de ejecución es de dos meses.

El alcalde de Laviana, Julio García, adelantaba a LA NUEVA ESPAÑA, hace unos días, la inminente apertura del concurso público para la rehabilitación de la fachada y la instalación de una nueva cubierta que evite las goteras y las filtraciones en el edificio. El regidor indicaba que el proyecto tuvo que modificarse para adaptarlo a los costes, debido al alza del precio de los materiales de construcción de estos últimos meses. "Lo ideal sería que estuviese ejecutada para finales de año", indicaba García.

Ofertas

Las empresas interesadas en ejecutar la obra tienen hasta el 29 de junio para poder presentar sus ofertas. Las actuaciones previas en el Cine Maxi, explicaron desde el gobierno local, incluyen "la demolición de ciertos elementos, como el muro de ladrillo en la acera y la losa de hormigón en voladizo". Además, se procederá "al desmontaje temporal de las instalaciones existentes en fachada, para su posterior reposición, y a una limpieza y desinfección general de los paramentos (muros) con agua a presión, para eliminar suciedad y microorganismos".

Los trabajos

A partir de estas obras previas, la intervención en la fachada está concebida "para restaurar por completo su integridad material y su composición ornamental". Las zonas con mortero dañado "se sanearán y repararán con morteros de reparación específicos".

Estado actual del interior del Cine Maxi de Pola de Laviana. / D. ORIHUELA

En cuanto a los elementos singulares y la ornamentación, se contempla la reparación y saneado de cornisas, aleros de teja y molduras, incluyendo el picado de elementos sueltos y la "reconstrucción volumétrica" de estos adornos. Los elementos ornamentales que se encuentren en mal estado o con riesgo de desprendimiento "serán sustituidos por réplicas exactas, fabricadas a partir de moldes de los originales".

Cubierta temporal

Por el momento, hasta que se acometa la rehabilitación integral del edificio, se colocará una cubierta renovada, provisional, que garantice la "estanqueidad" y evite los problemas de humedades. Los trabajos en esta parte del edificio "comenzarán con la demolición íntegra de la cobertura de teja cerámica existente". Sobre el soporte, se realizará "una regularización de líneas de apoyo con mortero y se instalará una nueva cubierta de chapa de acero grecado lacado". Asociada a esta fase de la obra, se renovará el sistema de evacuación de pluviales "con la instalación de nuevas bajantes y colectores interiores".

Planes

Julio García explicaba hace unos días que el Ayuntamiento había encargado "un estudio a la Consejería de Cultura, que determinará qué tipo de contenidos y usos se podrían desarrollar en el Cine Maxi". "En cuanto lo tengamos", añadía el regidor, "se pondrá en marcha la comisión con expertos a nivel local y autonómico, para ver qué rumbo se le da, teniendo ya un documento de base. A partir de ahí, decidir".

El Cine Maxi es un inmueble con tres plantas que suman más de 1.000 metros cuadrados de superficie, en pleno casco urbano, en la calle La Libertad, que data de 1941, y es uno de los inmuebles más reconocibles del concejo. El Alcalde apuntaba que en el mandato actual "me conformaba con completar la compra, la reforma de la fachada y la cubierta, para conservarlo, y tener claro qué vamos a hacer con él" en el futuro. "En el próximo mandato, a quien corresponda, le tocaría buscar financiación para la obra, que será muy importante", concluyó García.