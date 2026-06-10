El Conservatorio del Nalón celebra este jueves en Laviana su concierto de fin de curso

El Conservatorio de la Mancomunidad del Valle del Nalón celebra este jueves 11 de junio su concierto de fin de curso en un escenario muy especial: la plaza del Ayuntamiento de Laviana, en la Pola. El recital comenzará a las 19.00 horas.

Tal y como indican desde el Conservatorio, el alumnado "se viste de gala para despedir el curso de la mejor manera posible, con mucha música". Participarán alumno de distintas especialidades musicales, que ofrecerán "un repertorio variado, pensado para todos los públicos".

Además, durante la gala se realizará la entrega de los premios del concurso de los conciertos didácticos "Un viaje movido a través del tiempo".

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Ya el pasado 26 de mayo, alumnos del Conservatorio del Nalón ofrecieron un concierto en la localidad lavianesa de El Condao, bajo el título "Patrimonio y Música".