La Escuela de Salud de Laviana celebró talleres sobre las olas de calor, el deterioro cognitivo y el uso de la plataforma Noa
Los talleres están organizados por Cruz Roja del Alto Nalón
La Escuela de Salud de Laviana impulsa sus actividades. Esta semana la escuela, organizada por Cruz Roja, celebró su segunda edición, llevando a cabo tres talleres distintos. El primero, sobre el uso de la plataforma Noa (el nuevo contacto telefónico con los centros de salud); el segundo, un curso sobre cómo afrontar una posible ola de calor, algo cada vez más frecuente en Asturias (en julio del año pasado se superaron los 40 grados); y el tercero, un taller sobre el deterioro cognitivo, sobre cómo identificarlo e intentar prevenirlo.
La escuela, dirigida principalmente a los mayores de Laviana, se celebró en el Cidan (Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón).
Concurso de logos
Por otra parte, este próximo martes 16 de junio, a las 13.00 horas, se entregará el premio del concurso de logos del Centro de Salud de Pola de Laviana. El Consejo de Salud del concejo abrió un concurso para crear un logo y así tener una imagen representativa del mismo, de Laviana del que no disponía. Un certamen que se abrió a todos los alumnos de centros escolares del municipio, de entre 8 y 16 años, y también a los centros de mayores.
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