El Conservatorio del Nalón llena de música la plaza del Ayuntamiento de Laviana

Los alumnos del Conservatorio de la Mancomunidad del Valle del Nalón llenaron de música este jueves por la tarde la plaza del Ayuntamiento de Laviana, un escenario muy especial en el que celebraron su concierto de fin de curso.

Participaron en el recital los alumnos de distintas especialidades musicales, que ofrecieron un repertorio pensado para todos los públicos. Fueron numerosas las personas que se animaron a seguir el concierto, desde la plaza y desde las terrazas hosteleras cercanas.

Noticias relacionadas

Durante la gala se entregaron además los premios del concurso de los conciertos didácticos "Un viaje movido a través del tiempo".