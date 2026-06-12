El Conservatorio del Nalón llena de música la plaza del Ayuntamiento de Laviana
Los alumnos del centro educativo de la Mancomunidad celebraron al aire libre su concierto de fin de curso
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L. Díaz
Pola de Laviana
Los alumnos del Conservatorio de la Mancomunidad del Valle del Nalón llenaron de música este jueves por la tarde la plaza del Ayuntamiento de Laviana, un escenario muy especial en el que celebraron su concierto de fin de curso.
Participaron en el recital los alumnos de distintas especialidades musicales, que ofrecieron un repertorio pensado para todos los públicos. Fueron numerosas las personas que se animaron a seguir el concierto, desde la plaza y desde las terrazas hosteleras cercanas.
Durante la gala se entregaron además los premios del concurso de los conciertos didácticos "Un viaje movido a través del tiempo".
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