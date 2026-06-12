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Fiestas, tejedoras, conciertos y ciclismo de montaña en un fin de semana lleno de actividades en Laviana

San Antonio en Villoria, el día de tejer en público, FestiAmas, el recital de la Big Band de Llanera y la carrera Endur Astur se celebran este sábado y domingo en el concejo

Los concejales Pablo Vázquez y Diego Barbón, presentando el concierto de FestiAmas.

Los concejales Pablo Vázquez y Diego Barbón, presentando el concierto de FestiAmas.

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Luisma Díaz

Luisma Díaz

Pola de Laviana

Fiestas, conciertos, tejedoras y ciclismo de montaña. Los fines de semana en Laviana son un no parar durante toda la primavera, y estos 13 y 14 de junio llegan especialmente cargados de actividades, empezando por las fiestas de San Antonio en la localidad de Villoria, que este sábado contarán con una gran paella (14.00 horas) con la música de la orquesta "Triunfo" y Dj Antu.

Este sábado también se celebra, en La Avenida de Pola de Laviana, el Día Mundial de tejer en público, desde las 11.00 horas. Habrá talleres a las 12.30 (impartido por Lililanas), 16.00 (Telas de mamá), 17.30 (Patocroch) 19.00 horas (con Marisol dy Sánchez).

A continuación, también en La Avenida, a las 20.00 horas, comenzará el concierto de la semifinal del concurso de la música asturiana, FestiAmas 2026. Participarán Cris Langa, "Tesela", "Censura" y "Piezas Sueltas".

Domingo

Ya el domingo se celebrará el Endur Astur, competición de bicicleta de montaña (BTT) que se celebrará por las pistas de los "Senderos del Carbón" de Laviana.

Por la tarde, a las 19.00 horas, la Big Band "La Campurra" de Llanera actuará en la Casa de Cultura de la Pola. Las entradas valen 5 euros.

Durante la jornada, además, continuarán las fiestas de San Antonio en Villoria. A las 12.30 horas será la misa, a continuación la sesión vermú con la música de "La otra opción". A las 18.00 será la maratón de tute y parchís.

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Lunes

Los festejos terminarán el lunes 15 de junio. A las 17.00, partido de solteros contra casados, previo a la pantalla gigante en la que podrá verse el debut de España en el Mundial ante Cabo Verde. A las 19.30 horas se inicia la jira, y a las 21.00 horas habrá cena popular, con cordero por encargo. A las 23.00, la última verbena con el grupo "Ideas" y DJ Antu.

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