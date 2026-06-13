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Más de 200.000 euros para mejorar los caminos ganaderos en Peñamayor y el Raigosu, en Laviana

Las obras, que salen a licitación, también incluyen varias infraestructuras destinadas a facilitar el trabajo de los profesionales y el acceso a las reses

Vacas pastando en la zona de Peñamayor.

Vacas pastando en la zona de Peñamayor. / JUAN PLAZA

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Luisma Díaz

Luisma Díaz

Pola de Laviana

Más de 200.000 euros para mejorar caminos e infraestructuras ganaderas en Laviana, en la zona de los montes de Peñamayor y El Raigosu.

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha sacado a licitación, por 206.717 euros, las obras de construcción de infraestructuras ganaderas y de mejora de pistas en estos dos montes de utilidad pública.

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Estas actuaciones tienen como objetivo "facilitar la gestión del ganado que pasta en régimen extensivo en estos montes", a través de la mejora de infraestructuras que permitan "optimizar el acceso a pastos y brañas".

Las obras, al detalle

El proyecto contempla la construcción de tres pasos canadienses en Campu la Güella, Coveyallo y Les Llanes-Entralgo, así como y la ejecución de tres mangas ganaderas en Campa Felguera, Los Collaos y Collao Breza, además de renovar la que ya existe en la Campa Gües.

También se mejorarán 2,9 kilómetros de caminos y pistas forestales, entre los que figuran los tramos Campa Felguera-Rubieta; Soto Llorío-Acebal; el acceso a Campa Felguera en el paraje de Montarru; el camino del Monte Castiello y el ensanche del camino a Boroñes.

Los trabajos incluyen además la construcción de tres badenes de hormigón y 23 de tierra, la instalación de 32 sangraderas, actuaciones de excavación en roca para el ensanche y mejora de los trazados y la apertura de 263 metros de cunetas para optimizar el drenaje de las vías y evitar su deterioro prematuro. La instalación de una portilla en Monte Castiello y una barrera de retención en Felguera son otras dos actuaciones previstas.

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Principado

Estas inversiones permitirán, según el Principado, "mejorar las condiciones de trabajo de las explotaciones ganaderas de la zona, al reducir los costes de desplazamiento y facilitar el acceso a los terrenos de pastoreo". Las empresas interesadas, que contarán con un plazo de ocho meses para desarrollar los trabajos, podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 17 de junio.

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