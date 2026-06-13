Más de 200.000 euros para mejorar los caminos ganaderos en Peñamayor y el Raigosu, en Laviana
Las obras, que salen a licitación, también incluyen varias infraestructuras destinadas a facilitar el trabajo de los profesionales y el acceso a las reses
Más de 200.000 euros para mejorar caminos e infraestructuras ganaderas en Laviana, en la zona de los montes de Peñamayor y El Raigosu.
La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha sacado a licitación, por 206.717 euros, las obras de construcción de infraestructuras ganaderas y de mejora de pistas en estos dos montes de utilidad pública.
Estas actuaciones tienen como objetivo "facilitar la gestión del ganado que pasta en régimen extensivo en estos montes", a través de la mejora de infraestructuras que permitan "optimizar el acceso a pastos y brañas".
Las obras, al detalle
El proyecto contempla la construcción de tres pasos canadienses en Campu la Güella, Coveyallo y Les Llanes-Entralgo, así como y la ejecución de tres mangas ganaderas en Campa Felguera, Los Collaos y Collao Breza, además de renovar la que ya existe en la Campa Gües.
También se mejorarán 2,9 kilómetros de caminos y pistas forestales, entre los que figuran los tramos Campa Felguera-Rubieta; Soto Llorío-Acebal; el acceso a Campa Felguera en el paraje de Montarru; el camino del Monte Castiello y el ensanche del camino a Boroñes.
Los trabajos incluyen además la construcción de tres badenes de hormigón y 23 de tierra, la instalación de 32 sangraderas, actuaciones de excavación en roca para el ensanche y mejora de los trazados y la apertura de 263 metros de cunetas para optimizar el drenaje de las vías y evitar su deterioro prematuro. La instalación de una portilla en Monte Castiello y una barrera de retención en Felguera son otras dos actuaciones previstas.
Principado
Estas inversiones permitirán, según el Principado, "mejorar las condiciones de trabajo de las explotaciones ganaderas de la zona, al reducir los costes de desplazamiento y facilitar el acceso a los terrenos de pastoreo". Las empresas interesadas, que contarán con un plazo de ocho meses para desarrollar los trabajos, podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 17 de junio.
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