Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido en SalinasAccidente en PalenciaDictamen de CerredoRedada en SieroVuelos Asturias-MadridPrimer bonito rulado en AvilésFallecido Cangas de Onís
instagramlinkedin

Fiesta de primavera de los socialistas de Laviana en el albergue de Peñamayor

Los asistentes rindieron tributo a Francisco Sánchez Mora, fallecido el pasado mes de octubre

Asistentes a la fiesta de primavera del PSOE de Laviana en Peñamayor

Asistentes a la fiesta de primavera del PSOE de Laviana en Peñamayor

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
David Orihuela

David Orihuela

Pola de Laviana

La agrupación municipal socialista de Laviana celebró este sábado su fiesta de primavera en el albergue José Mata de Peñamayor, donde se rindió homenaje a uno de sus promotores, Francisco Sánchez Mora, fallecido en octubre del pasado año.

En este acto participaron también numerosos miembros de la agrupación de San Martín del Rey Aurelio que junto a la de Laviana construyeron y promovieron en su día actividades en el albergue socialista.

Noticias relacionadas

En el acto, del secretario general de la agrupación socialista de San Martín del Rey Aurelio, José Ramón Martín Ardines, destacó la necesidad de mantener viva la memoria de militantes como Mora, que en la década de los setenta y ochenta del pasado siglo contribuyeron a la trasformación de la sociedad y de las cuencas mineras desde el PSOE.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Lorena del Campo ejemplifica el drama de los ganaderos de Mieres: 'Si hace tres años me dicen que nos quitarían los pastos de Pinos, no cojo la explotación
  2. Dimite el director de Valgrande-Pajares tras sus denuncias por falta de seguridad en la estación y sus desencuentros con el Principado: 'No podía más, me han hecho la vida imposible”
  3. De mina a campo de maniobras militares: los soldados del Regimiento Príncipe se adiestran en el Pozo Santiago de Aller
  4. Revolución en el transporte de mercancías en Asturias: Talleres Alegría culmina en Mieres la construcción en una gran terminal logística que conectará carretera y ferrocarril
  5. La dimisión del director de la estación de Pajares: el Principado evita entrar en polémicas y el sector de la nieve cierra filas con Javier Martínez y asegura que 'ha sido perseguido
  6. Las amenazas bloquean el plan de rescate para la cabaña de Mieres: los ganaderos rechazan los pastos ofrecidos por el Principado tras ser intimidados por criadores de Lena
  7. Los Xuaninos, el nuevo dulce con sabor a sidra que quiere conquistar San Xuan y convertirse en una nueva tradición gastronómica de Mieres
  8. Mieres enciende San Xuan con un intenso programa de actividades con barrenazu, conciertos como el de Víctor Manuel y mucha sidra

Fiesta de primavera de los socialistas de Laviana en el albergue de Peñamayor

Fiesta de primavera de los socialistas de Laviana en el albergue de Peñamayor

Una gran comida popular para festejar a San Antonio en Villoria: así es la fiesta de la localidad lavianesa

Una gran comida popular para festejar a San Antonio en Villoria: así es la fiesta de la localidad lavianesa

Fiestas, tejedoras, conciertos y ciclismo de montaña en un fin de semana lleno de actividades en Laviana

Fiestas, tejedoras, conciertos y ciclismo de montaña en un fin de semana lleno de actividades en Laviana

El Conservatorio del Nalón llena de música la plaza del Ayuntamiento de Laviana

El Conservatorio del Nalón llena de música la plaza del Ayuntamiento de Laviana

Ricardo Villoria vuelve a sorprender y presenta en Oviedo sus oscuros bodegones fotográficos

La Escuela de Salud de Laviana celebró talleres sobre las olas de calor, el deterioro cognitivo y el uso de la plataforma Noa

La Escuela de Salud de Laviana celebró talleres sobre las olas de calor, el deterioro cognitivo y el uso de la plataforma Noa

El Conservatorio del Nalón celebra este jueves en Laviana su concierto de fin de curso

El Conservatorio del Nalón celebra este jueves en Laviana su concierto de fin de curso

Comienza el plan para recuperar el Cine Maxi de Laviana: a licitación la restauración de la fachada y la cubierta

Comienza el plan para recuperar el Cine Maxi de Laviana: a licitación la restauración de la fachada y la cubierta
Tracking Pixel Contents