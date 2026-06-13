Fiesta de primavera de los socialistas de Laviana en el albergue de Peñamayor

La agrupación municipal socialista de Laviana celebró este sábado su fiesta de primavera en el albergue José Mata de Peñamayor, donde se rindió homenaje a uno de sus promotores, Francisco Sánchez Mora, fallecido en octubre del pasado año.

En este acto participaron también numerosos miembros de la agrupación de San Martín del Rey Aurelio que junto a la de Laviana construyeron y promovieron en su día actividades en el albergue socialista.

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En el acto, del secretario general de la agrupación socialista de San Martín del Rey Aurelio, José Ramón Martín Ardines, destacó la necesidad de mantener viva la memoria de militantes como Mora, que en la década de los setenta y ochenta del pasado siglo contribuyeron a la trasformación de la sociedad y de las cuencas mineras desde el PSOE.