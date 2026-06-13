Una gran comida popular para festejar a San Antonio en Villoria: así es la fiesta de la localidad lavianesa

Cientos de personas participan este sábado en la popular paella de San Antonio, en las fiestas de la localidad lavianesa de Villoria, toda una tradición ya.

La jornada festiva comenzó con la preparación del arroz y el vermú en la carpa de la fiesta. Pasadas las dos de la tarde empezaron a servirse las primeras raciones, y la carpa acabó de llenarse por completo, con familias y amigos de Villoria, pero también de otras muchas partes.

La fiesta del sábado se completa con la verbena con la orquesta "Triunfo" y DJ Antu.

Domingo y lunes

Las fiestas de Villoria continuarán este domingo y el lunes. Para el domingo 14 queda el pasacalles, y desde las 12.30 horas la misa y la posterior sesión vermú, que contará con la música de "La otra opción". Desde las 18.00 empezará el maratón de tute y parchís.

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Las celebraciones terminarán el lunes 15 de junio. A las 17.00 horas habrá partido de solteros contra casados, y desde las 18.00 podrá seguirse desde la carpa el debut de España en el Mundial de Fútbol (contra Cabo Verde). Ya a las 19.30 empezará la jira, en el campu la Iglesia, y desde las 21.00 horas, cena con corderada por encargo. A las 23.00 horas la última verbena, con el grupo "Ideas" y DJ Antu.