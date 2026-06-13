Tejer en público está de moda: cientos de aficionadas tomaron el centro de Pola de Laviana

Tejer en público está de moda. La Asociación de Autónomos de Laviana, Aulav, organiza este sábado 13 de junio un encuentro en la Pola, en el que participan cientos de mujeres. Había 250 inscritas (249 mujeres y un hombre), una cifra a la que hay que añadir "mucha gente más, que se animó a última hora".

Las asistentes pueden participar en tres talleres, impartidos por "Lililanas", "Telas de mamá" y la asociación "Patrocroch", en los que paso a paso van elaborando un bolso, y contaron durante la mañana con la animación de la Banda de Música de Laviana. Hay además regalos, 56, donados por negocios de Laviana y que se sortean entre las inscritas.

Rocío Estepa, de Aulav, señalaba que la idea de impulsar este encuentro con motivo del Día Mundial de Tejer en Público surgió a raíz de la sugerencia "de una nueva socia, 'Lililanas'". La iniciativa "nos pareció muy chula. La costura, tejer, son artes milenarios, que han practican millones de mujeres. Aúnan lo manual, lo artesanal, y va un poco en la línea de lo que defendemos en la asociación. Un comercio local al que pones cara, con personas que conoces, que hacen las cosas con cariño", subrayó Estepa.

En principio pensaban que "íbamos a ser unas pocas, pero la gente se animó muy rápido", y se cubrieron las 250 inscripciones, "y está viniendo mucha gente más".

Elaboración de un bolso

Natalia Rodríguez Armayor, de "Telas de mamá", es la responsable de uno de los talleres de la jornada, "vamos a enseñar a hacer un forro para un 'granny' (un tipo de bolso)". En cada taller se iba dando un paso para elaborar este bolso. En el primero, con "Lililanas" se realizaba el exterior, el tejido. Con Rodríguez, que lleva ya casi con 7 años con su negocio en Rioseco, se hacía el forro, y con "Patrocroch", los remates.

Para terminar la jornada había una clase de yoga para las participantes, ofrecida por Marisol Dy Sánchez.

"Estamos muy contentas de la participación y el ambiente, de la respuesta que hemos tenido", concluían desde la organización.