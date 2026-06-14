Mensajeros de la paz, distinguida con el premio Fundación Emilio Barbón de Laviana por su “trayectoria y su expansión territorial”

La Fundación Emilio Barbón ha distinguido con su 23º premio a Mensajeros de la paz. El jurado, reunido en el Ayuntamiento de Laviana, eligió, por unanimidad, la candidatura de la ONG que fundó y preside el padre Ángel entre las seis propuestas presentadas. De la organización que dirige el sacerdote mierense destaca su “trayectoria histórica, su expansión territorial y la amplitud de los colectivos a los que atiende”.

También alude al jurado a su “origen asturiano”, al haber sido fundada en Oviedo en 1962 como “Cruz de los Ángeles” por iniciativa de dos jóvenes recién ordenados sacerdotes: Ángel García y Ángel Silva. Sesenta y cuatro años después la ONG “tiene presencia en 79 países”, refleja el acta del jurado, que hace hincapié en que desarrolla numerosos programas. Con base en Madrid, sus proyectos, centrados en mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables, han llegado a diferentes zonas del mundo.

El padre Ángel. / E. P.

Mensajeros de la paz es una ONG declarada de utilidad pública y de ámbito nacional e internacional y distinguida, entre otros galardones, con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1994 y con el Status Consultivo ante ECOSOC (Consejo Económico y Social de Naciones Unidas). El premio que entrega anualmente la Fundación Emilio Barbón reconoce a personas o instituciones, entidades, organismos y colectivos que “hayan destacado por una actividad que suponga un avance o aportación en el ámbito social”.

Mensajeros de la paz “atiende y da respuesta a muchos de los problemas que tiene la sociedad, desarrolla una gran labor”, manifestó el presidente del jurado y alcalde de Caso, Miguel Fernández. Apuntó, también, a que la entidad “tiene cerca de 1.000 voluntarios”. Y un número similar de trabajadores.

El presidente de la Fundación Emilio Barbón, José Vicente Barbón, resaltó la calidad de las candidaturas presentadas al premio en esta edición. El galardón se entrega en otoño, aunque no tiene aún fecha fijada.

El jurado que concedió la distinción estuvo formado, por parte de la Fundación, por José Vicente Barbón, Miguel Ángel Barbón y María José Barbón. Junto a ellos valoraron las propuestas presentadas Eduardo Bernardo, Faustino Calvín y Miguel Fernández. Por la tarde, la Fundación Emilio Barbón rindió un homenaje al histórico dirigente socialista y de su mujer, Manolita Castañón, en el cementerio de Pola de Laviana. Al acto asistió el presidente del Principado, Adrián Barbón.

Lista de galardonados

El premio de la Fundación Emilio Barbón recayó en la última edición en la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) y un año antes en el cocinero de origen mierense José Andrés y su ONG “World Central Kitchen”. El Montepío de la Minería Asturiana fue galardonado en 2023 y la Fundación Vinjoy en 2022.

Las Cocinas económicas de Oviedo y Gijón, los ponentes de la Constitución de 1978, Proyecto Hombre, la Fundación Banco de Alimentos de Asturias y la Unidad terapéutica y educativa del Centro penitenciario de Asturias figuran también en la larga lista de premiados de la Fundación Emilio Barbón a la que ahora se une Mensajeros de la paz.