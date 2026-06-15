Bicicletas a la carrera por los senderos del carbón: Laviana reunió a un centenar de participantes en la prueba del Open Endurastur

Pola de Laviana acogió el pasado fin de semana la tercera de las cinco pruebas que conforman el Open Endurastur. La carrera contó con un centenar de inscritos, dentro de los que se encontraban todos los favoritos a la victoria en la general y en sus respectivas categorías.

Los participantes tuvieron que recorrer los cuatro tramos cronometrados dentro de los senderos del carbón, antiguos caminos mineros recuperados. Los tramos incluidos en esta prueba se caracterizan por su longitud, desnivel y ser muy rápidos y que el pasado domingo se encontraban muy secos y polvorientos debido al sol y las altas temperaturas de los últimos días, indicaron desde la organización.

Esta es la tercera vez que se disputa una prueba de estas características en Pola de Laviana. El Club ciclista Senderos del carbón organizó la carrera, que se disputó el pasado fin de semana.

El club ciclista Senderos del Carbón

El sábado los participantes recorrieron los tramos desde las 8.00 horas. Al día siguiente, el primer participante salió de la plaza del Ayuntamiento de Laviana a las 9.00 horas. Alrededor de las 14.30 se celebró la ceremonia de entrega de los premios, a la que asistió el alcalde de Laviana, Julio García. El open Endurastur es el más consolidado en el norte de España.

Entre los inscritos se encontraba el líder del Open Endurastur, Diego Menéndez, y el segundo y tercer clasificado, Pelayo Valledor y Enrique Pérez, respectivamente. En la categoría femenina lidera la clasificación Cristina Menéndez. La siguiente prueba de esta competición de bicicleta de montaña (BTT) se celebrará en La Felguera el 5 de julio.