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Cine solidario en Laviana: la Pola acoge la proyección del documental "El Ángel de Javi" para recaudar fondos para combatir el síndrome de Nedamss

Habrá dos sesiones, este jueves, en el Cidan

Acto de homenaje en Oviedo de &quot;El Ángel de Javi&quot;.

Acto de homenaje en Oviedo de "El Ángel de Javi". / Mario Canteli

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Miguel Ángel Gutiérrez

Pola de Laviana

Pola de Laviana acoge este jueves un evento solidario. El Cidan será escenario de la proyección del documental "El Ángel de Javi: 1.500.000 de razones para creer" basado en la historia de lucha del pequeño de ocho años que sufre el síndrome de Nedamss, una enfermedad rara y devastadora que le está robando poco a poco el habla, la movilidad y la respiración. La entrada tiene un coste de 3 euros como donativo, que serán íntegramente destinados a la investigación y tratamientos para el síndrome de Nedamss, para el que existe una terapia génica disponible en Estados Unidos por la que lucha la familia de Javi.

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Habrá dos proyecciones, a las 18.00 y a las 19.00 horas. "Es una historia real que habla de lucha, ciencia, esperanza, fe y amor. Una historia que emociona, inspira y nos recuerda que detrás de cada avance médico hay familias que no se rinden y personas dispuestas a ayudar", indicaron los organizadores.

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Las entradas están a la venta desde este lunes en el Cidan.

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