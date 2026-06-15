Vox denuncia presuntas irregularidades en la contratación de la parada de sementales de Laviana
La concejala de la formación, Ana Fernández, asegura que el pliego del concurso está hecho a medida de una asociación concreta
La concejala de Vox en Laviana, Ana Fernández, ha denunciado posibles irregularidades en la contratación del servicio de parada de sementales de Laviana. La edil habla de “dedazo” por parte del Ayuntamiento. Según explica la edil, el consistorio tenía previsto contratar el servicio con una asociación de criadores concreta, pero las protestas de otros profesionales obligaron al Ayuntamiento a convocar un concurso público. Aun así, siempre según Fernández, las bases para ese concurso se han hecho “a medida” de la asociación.
Concurso público
Ana Fernández ha registrado un escrito de advertencia lo que considera una ilegalidad. "Estamos ante una posible farsa monumental y un insulto a los vecinos de Laviana. El concurso público que pretenden aprobar ahora es un teatro burdo para tapar que los pillamos con las manos en la masa intentando regalar las instalaciones a sus amigos", ha denunciado la edil.
La concejala explica que el pasado 21 de enero, la secretaria general del Ayuntamiento emitió un informe jurídico favorable para la firma de un convenio directo con la citada asociación para ceder el uso del centro. Sin embargo, la irrupción en el expediente de otra entidad interesada y "las protestas de la oposición obligaron al alcalde a frenar el procedimiento ante el temor de terminar en los tribunales por saltarse la ley de contratos del sector público”.
"La sorpresa mayúscula llega cuando vemos que, para salir del paso, el pasado 10 de junio modifican a la carrera el mismo expediente e introducen unas bases de concurso público con un traje a medida vergonzoso", explica la portavoz de Vox en Laviana. La formación detalla cómo “las bases modificadas otorgan 5 puntos directos por ser asociación sin ánimo de lucro y 1 punto por estar homologado para el Registro de Raza, criterios que dan de salida una ventaja artificial de 6 puntos" a la asociación, "frente a los profesionales veterinarios privados que deseaban competir”.
Suspensión del expediente
Ante estos hechos, Vox exige la paralización inmediata del expediente y advierte de que “de consumarse la aprobación en el Pleno, acudirá a los tribunales por la vía contencioso-administrativa solicitando la suspensión cautelarísima del concurso, presentará denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y elevará el expediente directamente ante la Fiscalía del Principado de Asturias”. "El patrimonio de Laviana se gestiona conforme a la ley y mirando por los ganaderos, no para pagar pactos de despacho ocultos desde enero", concluyó Ana Fernández.
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