Adriana Lastra, sobre Zapatero: “Nadie está por encima de la ley, pero tampoco por debajo de sus derechos; confío en que pueda demostrar su inocencia”

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, aseguró en Pola de Laviana, que “el presidente Zapatero es un referente, no solo para el PSOE, sino para buena parte de la izquierda de este país, y lo que espero, creo que, como todo el país, es que pueda demostrar su inocencia”. Indicó, en la visita a las obras de recuperación del río Nalón en La Chalana, que “nadie está por encima de la ley, pero tampoco por debajo de sus derechos. Como demócrata defiendo el estado social, democrático y de derecho, que es nuestro país, por lo tanto, confío en la justicia, confío en la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad, y también confío en que el presidente Zapatero pueda demostrar su inocencia en este caso”.

Lastra indicó que en los años en los que estuvo en Madrid, con responsabilidades en la formación, “Zapatero no era secretario general, era ya expresidente y ex secretario general”. “Mi relación con él siempre ha sido compartir algún mitin, pero le puedo asegurar que no he compartido nada más”, comentó.

La joyas

Respecto a las joyas que se guardaban en la caja fuerte del despacho de Rodríguez Zapatero y ante la pregunta de si los políticos reciben muchos regalos, la delegada del Gobierno manifestó: “Yo no he sido presidenta del Gobierno, ni siquiera de mi comunidad autónoma; yo no he recibido nunca ningún regalo de esas características, lo que sí le puedo decir es que el presidente lo que pidió, en todo caso, hace creo que dos o tres días, fue más tiempo para poder acreditar la trazabilidad de esas joyas”. Su comunicado, añadió, “dejaba entrever que estaba trabajando para ello, y bueno, pues espero que lo pueda hacer”.

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Sobre cómo afecta la imputación del expresidente al partido, Lastra señaló que “todas las noticias que tengan que ver con episodios judiciales, evidentemente, no son deseables. En todo caso, lo que espero en este caso, es que Zapatero pueda demostrar su inocencia. De otras personas no lo tengo tan claro”.