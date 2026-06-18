Laviana se moja por La Chalana: el Alcalde aboga por su uso para piraguas y por explorar "todas las posibilidades de ocio que nos ofrezca el río"

Con la finalización de las obras de recuperación ambiental del río Nalón en La Chalana se cumple, aseguró el alcalde de Laviana, Julio García, “una parte de un sueño de todo un pueblo”, pero no acaba aquí. “Estamos orgullosos de lo que se ha hecho, pero no renunciamos a que el río nos ofrezca todas las posibilidades en materia de ocio”, subrayó el regidor en la visita a la actuación ejecutada por Confederación Hidrográfica del Cantábrico que realizó junto a la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra.

“¿Desistimos de que el Descenso Folklórico se pueda hacer en las mejores condiciones para que no solo sea Fiesta de interés turístico nacional, sino que sea también de interés turístico internacional? Pues claro que no”, comentó. “Hay multitud de oportunidades de uso lúdico, como el uso de piraguas”, afirmó el Alcalde, haciendo hincapié en que “en ellas estamos trabajando conjuntamente con la Confederación Hidrográfica y con el Principado y se va a ver en un espacio breve de tiempo”.

La pasarela sobre el río Nalón. / LNE

“No se puede obviar que hace cuarenta años La Chalana era la piscina y la playa de toda la cuenca del Nalón. Ahora tenemos muchas más posibilidades y aparte del baño hay otras cosas”, explicó García. Para seguir avanzando en este proyecto el regidor pidió a la delegada del Gobierno que “continúe ayudando como hasta ahora”. “Laviana siempre miró al río y ahora volvemos a hacerlo, tras más de treinta años intentando ejecutar este proyecto”, remarcó Julio García.

“Recojo el guante que me lanza el Alcalde para seguir trabajando en esas zonas”, señaló Adriana Lastra. La recuperación ambiental del Nalón en La Chalana, en la que se invirtieron 2.042.939 euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea, fue “un ejemplo de coordinación” entre administración.

El organismo estatal ejecutó las obras y el Ayuntamiento de Laviana puso a su disposición los terrenos y a partir de ahora se encargará de su mantenimiento. La actuación se desarrolló en un tramo de 400 metros de las márgenes del Nalón e incluyó la construcción de una pasarela que conecta ambas orillas del río. Esta estructura es, trasladó Esther Barroso, directora de las obras, “la más grande de su tipología en Asturias”.

La delegada del Gobienro y el alcalde de Laviana en una de las sendas habilitadas junto al Nalón. / LNE

El proyecto incorporó cuatro accesos al río en ambas márgenes, además de sendas peatonales y ciclistas en ambas orillas con una longitud aproximada de 800 metros y un área recreativa. Sobre el canal del molino se instaló una pasarela de 11,5 metros para dar continuidad al itinerario de la margen izquierda.

Bosque de ribera

En el ámbito ambiental, se ha impulsado la recuperación y potenciación del bosque de ribera en una superficie aproximada de 2,48 hectáreas, especialmente en la Zona Especial de Conservación. La Confederación Hidrográfica ha construido taludes de escollera, que aportan estabilidad y previenen la erosión.

En la margen derecha se construyó un pie de escollera con parte superior de bioingeniería, conservando el muro de protección preexistente. Además, se han aplicado técnicas de bioingeniería mixta en los márgenes inclinados para favorecer una renaturalización más efectiva del entorno. Con la ampliación del cauce y la optimización de sus márgenes, señalan desde la Confederación Hidrográfica, se ha mejorado la capacidad de drenaje del río.

Los trabajos previos comenzaron con polémica, con peticiones vecinales de mantener el muro de la zona para reforzar la seguridad ante posibles inundaciones, que fueron atendidas. Desde entonces los trabajos se desarrollaron a buen ritmo.