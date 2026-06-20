Cuarenta alumnos del instituto de Pola de Laviana, los primeros "navegantes" del pantano de Tanes: "Ha sido muy divertido, está muy bien montado"

Cuarenta alumnos del IES David Vázquez de Pola de Laviana podrán presumir para siempre de haber "estrenado" la navegación lúdica en el pantano de Tanes. Al menos de forma oficial. Tras ponerse en marcha el aprovechamiento deportivo (con entrenamientos de piragüistas federados) y desarrollarse en abril unas jornadas de "puertas abiertas", o "aguas abiertas" en este caso, para probar los kayaks de forma gratuita por parte de turistas y visitantes, este viernes se pusieron en marcha los primeros recorridos de pago para surcar las aguas del pantano. La actividad ya queda abierta por parte de la empresa para todo aquel que quiera disfrutar de la experiencia, previa reserva eso sí.

El turístico llevaba siendo esperado muchos años y por fin se ha hecho. Los primeros "navegantes" del pantano fueron 28 alumnos de primero y segundo de ESO del instituto lavianés, que disfrutaron de una animada experiencia para despedir el curso. "Nos dividimos en dos grupos, unos fueron a los kayaks y otros al Museo de la Miel. Y luego nos intercambiamos", relató Alejo Concheso, profesor de Biología y Geología del IES David Vázquez.

"Los chavales han quedado encantados, ha sido muy divertido. Está muy bien, la verdad. Muy bien montado y muy bien los monitores, explicándonos cómo remar y eso", expuso el docente, que señaló que los estudiantes tuvieron que concentrarse para remar de forma correcta, ya que "como van por parejas, hay que organizarse para para ir remando los dos coordinados y que fluyera la barca. Y después lo típico de estas edades, echar carreras y 'chiscase'", apuntó Concheso con humor.

Los estudiantes, en el pantano. / .

Resaltó profesor también que "es muy guapo el recorrido por todo el paisaje y lo que vas viendo en las orillas". Uno de los estudiantes, buen conocedor de las aves, fue ilustrando a sus compañeros sobre alguno de los ejemplares que volaban sobre sus cabezas. "Estamos encantados de haber estrenado nosotros los recorridos".

Excursiones

Las excursiones son guiadas por monitores acompañando al grupo. Se trata de kayaks muy parecidos a los que bajan el Sella, muy estables. Los participantes van en grupos para dar una vuelta por embalse y siempre con un monitor. Debe ser así porque el tránsito está restringido al tratarse de un espacio natural y por seguridad. El pantano tiene unos cinco kilómetros de una punta a otra. Por eso son excursiones guiadas.

Dos estudiantes que participaron en la actividad. / .

El Ayuntamiento de Caso cedió al Club Deportivo Caso la explotación, pero se trata de una entidad sin ánimo de lucro, por lo que solo lleva directamente la navegación deportiva. Por eso se cedió la explotación turística a una empresa.

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No es la única actividad programada para este fin de semana. El club Asturias Dragon Boat de Corvera volverá a celebrar una jornada «de convivencia» en el embalse de Tanes, en Caso. Durante el sábado el equipo entrenará para el campeonato de esta especialidad («dragon boat»), mientras que el domingo invitará a los interesados a subirse a sus barcas y pasear por la zona, de 10.30 a 12.30 horas.