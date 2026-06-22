El verano suena bien en Laviana: Entralgo acogerá en julio y agosto nueve conciertos en el marco del ciclo "Atardeceres Musicales"
La actividad comienza el 3 de julio, con la actuación de César Blanco
Nueve actuaciones, de otros tantos grupos y artistas, componen en el cartel del ciclo musical "Atardeceres musicales", que cada verano acogen los jardines de la casa natal de Armando Palacio Valdés, en Entralgo. Todos los conciertos serán a las 20.00 horas.
La actividad comienza el 3 de julio, con la actuación de César Blanco. Tomará el relevo el día 10 Arella y el 17 de julio le tocará el turno a Eskalón. El 24 de julio actuará Ulises y el 31, Diego y Vito cerrarán los conciertos del mes de julio.
Agosto
Agosto arrancará con el concierto de la Banda de Acordeones de Villoria, el dìa 17. Le seguirá, una semana después, el 14 de agosto, Susurra Jimena y el día 21 se subirá al escenario Chuqui Carrasco. El ciclo de conciertos finalizará el 28 de agosto con la actuación de Canciones de Siempre.
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