El verano suena bien en Laviana: Entralgo acogerá en julio y agosto nueve conciertos en el marco del ciclo "Atardeceres Musicales"

Nueve actuaciones, de otros tantos grupos y artistas, componen en el cartel del ciclo musical "Atardeceres musicales", que cada verano acogen los jardines de la casa natal de Armando Palacio Valdés, en Entralgo. Todos los conciertos serán a las 20.00 horas.

La actividad comienza el 3 de julio, con la actuación de César Blanco. Tomará el relevo el día 10 Arella y el 17 de julio le tocará el turno a Eskalón. El 24 de julio actuará Ulises y el 31, Diego y Vito cerrarán los conciertos del mes de julio.

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Agosto

Agosto arrancará con el concierto de la Banda de Acordeones de Villoria, el dìa 17. Le seguirá, una semana después, el 14 de agosto, Susurra Jimena y el día 21 se subirá al escenario Chuqui Carrasco. El ciclo de conciertos finalizará el 28 de agosto con la actuación de Canciones de Siempre.