Charlas, una exposición y "Pitanza" en el prau de La Chalana por el décimo aniversario de "Gaiteros del Carbón"
La banda cierra en Laviana los fastos de cumpleaños tras llenar dos veces un mismo día el teatro de La Felguera
Los Gaiteros del Carbón siguen de aniversario. Si el pasado 10 de enero llenaban dos veces el mismo día el teatro José León Delestal de La Felguera, ahora redondean sus primeros diez años con una celebración en Laviana. La banda ha programado una "Selmana Cultural", que tendrá como escenario principal el CIDAN, abriendo sus puertas el miércoles 1 de julio con una doble sesión de la mano de Vanesa Muela, quien impartirá un curso de instrumentos de cocina de 17.00 a 19.00 horas, seguido de un curso de pandereta que se extenderá hasta las 21.30 horas.
La actividad continuará el jueves con la presencia de Pablo Seoane, encargado de guiar un curso de baile tradicional gallego de 17.00 y las 19.00 horas, mientras que a partir de las 19.30 horas ofrecerá una charla monográfica sobre la gaita gallega. El viernes 3 de julio, de 18.00 a 21.00 horas, habrá un curso de txalaparta dirigido por Iñaki Plaz. Además, de lunes a viernes, el CIDAN acogerá la exposición titulada "Equí tán... estos son", una muestra que profundiza en la trayectoria y el espíritu de la agrupación. La organización recuerda que, si bien la exposición y las charlas son gratuitas, los cursos requieren de inscripción previa a través de su página web, www.gaiterosdelcarbon.com, advirtiendo que las plazas son limitadas debido a la gran demanda.
Pitanza
Los Gaiteros del Carbón están presentes en todas las fiestas del valle del Nalón y ahora han organizado la suya, "La Pitanza", un festival popular en el prau la Chalana, en Pola de Laviana para festejar por todo lo alto esta primera década de andadura. La jornada comenzará a las 13.00 horas con vermú en danza con Paulino y María, amenizando el mediodía con música tradicional. En el prau estarán las food trucks "La Dinamitera" y "La Loca". La clausura musical llegará a las 19.00 horas con concierto de “Abéu”.
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