Los alumnos del IES Alto Nalón de Barredos reinterpretan 15 obras del Museo de Bellas Artes de Asturias
Más de 150 jóvenes del centro educativo lavianés participan en el proyecto, cuyos resultados visitaron integrantes de la Asociación de Amigos del Museo
Integrantes de la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes visitaron el IES Alto Nalón de Barredos (Laviana) para conocer de primera mano los trabajos realizados por el alumnado del centro, con los dos proyectos que organiza el colectivo en el instituto. El primero es “El Museín”, una propuesta que cumple ya su quinta edición, mientras que “EuropArte” va por su segunda edición.
Desde el IES Alto Nalón subrayan que el centro "ha sido pionero en el impulso de estos proyectos en el valle del Nalón". En el desarrollo de estas dos actividades han participado nueve departamentos distintos del instituto de Barredos, junto a unos 150 alumnos, que han sido los encargados de reinterpretar distintas obras del Museo de Bellas Artes.
Por ejemplo, los alumnos de 2.º, 3.º y 4.º de la ESO reinterpretaron el retablo de Santa Marina del Maestro de Palanquinos, "o el mural colectivo que representa un suceso misterioso acontecido en el pozo Carrio en el año 1984", siguiendo una obra de Javier Reguera. En total, el alumnado trabajó sobre quince obras del Museo de Bellas Artes de Asturias.
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