Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Los alumnos del IES Alto Nalón de Barredos reinterpretan 15 obras del Museo de Bellas Artes de Asturias

Más de 150 jóvenes del centro educativo lavianés participan en el proyecto, cuyos resultados visitaron integrantes de la Asociación de Amigos del Museo

Profesorado e integrantes de la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes, ante algunos de los trabajos de los alumnos.

Profesorado e integrantes de la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes, ante algunos de los trabajos de los alumnos. / IES Alto Nalón

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Luisma Díaz

Luisma Díaz

Barredos (Laviana)

Integrantes de la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes visitaron el IES Alto Nalón de Barredos (Laviana) para conocer de primera mano los trabajos realizados por el alumnado del centro, con los dos proyectos que organiza el colectivo en el instituto. El primero es “El Museín”, una propuesta que cumple ya su quinta edición, mientras que “EuropArte” va por su segunda edición.

Una alunna explica a los visitantes una de las obras.

Una alunna explica a los visitantes una de las obras. / IES Alto Nalón

Desde el IES Alto Nalón subrayan que el centro "ha sido pionero en el impulso de estos proyectos en el valle del Nalón". En el desarrollo de estas dos actividades han participado nueve departamentos distintos del instituto de Barredos, junto a unos 150 alumnos, que han sido los encargados de reinterpretar distintas obras del Museo de Bellas Artes.

Noticias relacionadas y más

Profesorado y visitantes, ante algunos de los trabajos.

Profesorado y visitantes, ante algunos de los trabajos. / IES Alto Nalón

Por ejemplo, los alumnos de 2.º, 3.º y 4.º de la ESO reinterpretaron el retablo de Santa Marina del Maestro de Palanquinos, "o el mural colectivo que representa un suceso misterioso acontecido en el pozo Carrio en el año 1984", siguiendo una obra de Javier Reguera. En total, el alumnado trabajó sobre quince obras del Museo de Bellas Artes de Asturias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Víctor Manuel vuelve a casa en una noche para la historia, llena de emoción y lucha
  2. Langreo y Avilés fueron los dos únicos concejos que rechazaron la petición de los hosteleros de colocar televisores en las terrazas para los partidos de España en el Mundial
  3. Las familias de la concertada de Mieres, contra Educación: 'Nos obligan a escolarizar a nuestros hijos donde no hemos elegido y ponen en riesgo nuestra conciliación
  4. San Xuan suena bien: el concierto de Víctor Manuel al pie del castillete iluminado de Barredo marca este viernes el arranque del apogeo de las fiestas de Mieres
  5. Amplio despliegue de la Guardia Civil en Pola de Lena por un altercado entre dos familias, con un herido leve
  6. Jorge Martínez tiene 24 años y vive en una cama articulada, en la que pasa el día al ordenador: 'La enfermedad no le ha quitado la curiosidad, le encanta ver vídeos de cocina y aprender nuevas cosas
  7. Las Cuencas arden con San Xuan: Mieres suspende los fuegos artificiales previos a su gran hoguera ante el peligro de incendios forestales por la ola de calor
  8. Asturias necesita muchos soldadores, pero a Sonia Fernández no la contratan por ser mujer: 'Me dicen que no tienen vestuarios femeninos y que les sale más barato un chavalín

Los alumnos del IES Alto Nalón de Barredos reinterpretan 15 obras del Museo de Bellas Artes de Asturias

Los alumnos del IES Alto Nalón de Barredos reinterpretan 15 obras del Museo de Bellas Artes de Asturias

Charlas, una exposición y "Pitanza" en el prau de La Chalana por el décimo aniversario de "Gaiteros del Carbón"

Charlas, una exposición y "Pitanza" en el prau de La Chalana por el décimo aniversario de "Gaiteros del Carbón"

El verano suena bien en Laviana: Entralgo acogerá en julio y agosto nueve conciertos en el marco del ciclo "Atardeceres Musicales"

El verano suena bien en Laviana: Entralgo acogerá en julio y agosto nueve conciertos en el marco del ciclo "Atardeceres Musicales"

Cuarenta alumnos del instituto de Pola de Laviana, los primeros "navegantes" del pantano de Tanes: "Ha sido muy divertido, está muy bien montado"

Cuarenta alumnos del instituto de Pola de Laviana, los primeros "navegantes" del pantano de Tanes: "Ha sido muy divertido, está muy bien montado"

Laviana se moja por La Chalana: el Alcalde aboga por su uso para piraguas y por explorar "todas las posibilidades de ocio que nos ofrezca el río"

Adriana Lastra, sobre Zapatero: “Nadie está por encima de la ley, pero tampoco por debajo de sus derechos; confío en que pueda demostrar su inocencia”

Nicolás Debray, el único hombre que tejió en la calle en Laviana rodeado de 239 mujeres: "Muchos reaccionan con sarcasmo a mis aficiones, pero yo estoy orgulloso de mi espíritu curioso"

Nicolás Debray, el único hombre que tejió en la calle en Laviana rodeado de 239 mujeres: "Muchos reaccionan con sarcasmo a mis aficiones, pero yo estoy orgulloso de mi espíritu curioso"

Bicicletas a la carrera por los senderos del carbón: Laviana reunió a un centenar de participantes en la prueba del Open Endurastur

Bicicletas a la carrera por los senderos del carbón: Laviana reunió a un centenar de participantes en la prueba del Open Endurastur
Tracking Pixel Contents