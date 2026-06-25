Últimas plazas para la nueva excursión guiada del programa "Caminando por Laviana", por Les Foces del Raigosu

Sigue el programa de rutas guiadas "Caminando por Laviana", que en esta edición de 2026 ofrece un total de 15 salidas. Las excursiones comenzaron en mayo y este 27 de junio se celebra la siguiente en el calendario, la ruta familiar por Les Foces del Raigosu. Todavía hay plazas disponibles (es necesario inscribirse).

La primera actividad de este año tuvo lugar el 3 de mayo, con la ruta teatralizada "La aldea perdida", en la que los personajes de la novela de Palacio Valdés guían a los visitantes por la zona rural del concejo. Esta misma actividad se repetirá los días 16 de agosto y 4 de octubre.

Senderismo

La primera ruta senderista fue el 9 de mayo, entre Pola de Laviana y Picu La Vara. El 18 de julio se celebrará la ruta La Collaona-la Pola, y este 27 de junio, la ruta guiada por Les Foces del Raigosu, con carácter familiar, apta para niños. El 5 de septiembre se hará la ruta de Peña Mea y el 10 de octubre, la del monte La Rebollá.

Etnografía y cultura

Más excursiones. En este caso, dos rutas etnográficas, la primera, el 16 de julio, por la localidad de Soto Llorío. La segunda, el 20 de agosto, por El Navaliegu. Además, habrá una ruta de carácter cultural, "Canzana, la aldea perdida de los murales", un paseo por este pueblo, el 30 de agosto.

Finalmente, las visitas guiadas al centro de interpretación de Palacio Valdés serán el 21 de agosto, 11 de octubre y 6 de diciembre. En todas las actividades es necesaria inscripción, llamando al Cidan, a través de la web o en el correo www.ayto-laviana.es.