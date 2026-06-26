Un verano para los más jóvenes en Laviana: de las bicicletas y la escalada a la Inteligencia Artificial

Comienza el programa "verano en Laviana", que contará entre julio y agosto con un total de 17 actividades distintas, dirigidas a los jóvenes (mayores de 10 años) del concejo. Habrá desde visitas al rocódromo de Coto Musel a espectáculos de circo, excursiones en bicicleta o talleres de realidad virtual.

Las actividades de julio y agosto empezarán este 1 de julio (también el día 6 y el 8), a las 10.00 horas, con un taller musical, en el Cidan. El jueves 2 y 3 habrá un taller de comida en frío (11.00, Cidan), mientras que del lunes 6 al miércoles 8, también en el Cidan, habrá un taller de fotografía (10.30 horas, se necesita cámara).

La Inteligencia Artificial (IA) será la protagonista de un campamento entre el 13 y el 16 de julio, en el Telecentro. La primera ruta BTT (bicicleta de montaña) del verano tendrá lugar el viernes 17 de julio, desde las 10.00 horas, con salida desde el Cidan (necesario casco y bici). El día 21 en el Cidan habrá un taller de Croma, y el 23, uno de realidad virtual, de nuevo en el Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón.

Para el 24 de julio queda el espectáculo de magia "La magicleta", a las 12.00 horas en La Avenida (para todos los públicos). El día 29 habrá jornada de puertas abiertas en el rocódromo de Coto Musel, y el día 31, taller de "tote bag" en el Cidan.

Agosto

Agosto comenzará el martes 4, en el Cidan, con el taller "Viaxando a Laviana", y seguirá el jueves 6, a las 22.00 horas, con cine al aire libre en La Avenida. El martes 11 habrá una Gymkana solar (con motivo del entonces inminente eclipse total solar), mientras que el día 12 será el turno del taller "Personaliza tus gafas para el eclipse".

El 13 de agosto tendrá lugar el espectáculo de circo y clown "Míster destino" (La Avenida, 12.00 horas), el día 14 será la segunda excursión en bicicleta por los Senderos del Carbón (salida a las 10.00 horas desde el Cidan) y el miércoles 19 habrá una actividad de multiaventura y rastreo, de 10.00 a 17.00, con salida desde el Cidan.

Para participar, es necesario la inscripción en la Oficina Joven de Laviana (correo electrónico oijlaviana@gmail.com) o en el teléfono 985 60 25 25 (extensión 2).