El Campus de Roberto Canella, todo un clásico ya del verano en Laviana con 170 jóvenes futbolistas
Los cursos de fútbol impulsados por el excapitán del Sporting y el Alcava agotaron sus plazas
Mucho calor, pero sobre todo, mucho fútbol y diversión. Así se lo pasan los 170 chavales que esta semana participan en lo que ya empieza a ser todo un clásico del inicio del verano en Laviana, el Campus de Roberto Canella, el excapitán del Sporting de Gijón, vecino de la Pola.
Como siempre, en el campus se han involucrado tanto el exfutbolista, leyenda sportinguista, y el Alcava, el club de fútbol formativo de Laviana. Entre los 170 chavales, además, hubo 27 niñas, cada vez con más espacio en este deporte.
El campus de Rober Canella cumple este año 14 ediciones. Además de fútbol, hubo excursiones culturales, como la que los chavales hicieron al pozo Sotón de Hunosa, ahora convertido en un centro de exposiciones y visitas para conocer la cultura minera de Asturias. Con el calor, también hubo chapuzones en la piscina. Todas las plazas disponibles en esta edición se agotaron. El campus cuenta además con la colaboración de la hostelería de Laviana, donde muchos de los jóvenes futbolistas comen durante la semana.
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