Laviana recogerá enseres y chatarra a domicilio, con cita previa, desde el 1 de julio

Laviana modifica a partir del 1 de julio su sistema de recogida de enseres y chatarra. Si hasta ahora se hacía un día determinado, a partir del mes que viene será con cita previa. Durante todo julio, para que los vecinos se vayan adaptando, convivirán los dos sistemas. El camión de recogida de enseres y chatarra (si la hay) pasará por Pola de Laviana el 1 de julio y por la zona rural el 10 de julio. Los vecinos que tengan que retirar muebles, electrodomésticos, colchones o cualquier tipo de enseres también podrán llamar al teléfono que se ha habilitado en el Ayuntamiento para este servicio, el 604034117.

Recogida de basura en Laviana / LNE

A partir de 1 de agosto solo se podrá hacer con esta segunda opción. Los vecinos deben llamar a este teléfono en horario de 8.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes. La operativa es sencilla: se dan los datos de contacto, tipo de material a retirar y se establece una fecha y hora para la recogida.

El Ayuntamiento de Laviana mantiene que “esta medida mejorará el aspecto de las calles y su salubridad, evitando tanto la parte antiestética como la de vertidos a las vías públicas”.

También subrayan otra razón importante, “acabar con el flujo de vertidos que en su mayor parte, ni siquiera son los vecinos los que los depositan, un problema que afecta especialmente a los pueblos”. En la zona rural, donde se recogía este tipo de materiales el día 10 de cada mes, se arrojaban a la calle días antes "colchones, electrodomésticos, ruedas de vehículos, perjudicando tanto a los vecinos como al Ayuntamiento".

El nuevo sistema de cita previa se enmarca en el programa “+limpia+Laviana” y junto a otras medidas como las que se ejecutarán próximamente en la recogida de basura domiciliara con los contenedores de quita y pon, o la mejora en el servicio de limpieza con el refuerzo de personal y maquinaria, “el gobierno local de Laviana pretende que se inicie una nueva etapa en los servicios municipales”.

El sistema de quita y pon de cubos, con el que se pretende mejorar y homogeneizar la recogida de basura en el concejo, ya está programado para implantarse las próximas semanas. El Ayuntamiento explica que entre las 19.00 y las 20.00 horas los contenedores estarán delante de los domicilios. Entre las 20.00 y las 22.00 horas, los vecinos podrán sacar la basura y depositarla en ellos. A partir de las 22.00 horas, el camión de la basura pasará a recoger las bolsas y al retirar los cubos