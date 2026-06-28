Laviana se vuelca contra la ELA: más de 300 personas marchan y escancian para favorecer la investigación

Deporte, sidra y solidaridad. Es la combinación perfecta para definir tres de las principales características de Laviana y tres conceptos que se unieron este domingo. Más de trescientos vecinos del concejo y de la zona alta del valle del Nalón se reunieron para hacer deporte, primero, y brindar con sidra, después, en la tercera "carrera" solidaria de apoyo a la asociación ELA Principado, que tiene como finalidad prestar apoyo a enfermos de esclerosis lateral amiotrófica y a sus familiares.

Concienciación y recaudación

“Estas actividades son muy necesarias”, reconocía María José Álvarez, presidenta de la asociación, que subrayaba que “más importante que el dinero que se recauda en la carrera, es la visibilidad que se da a la enfermedad”. Media hora antes de iniciarse la marcha había inscritas 307 personas y los lavianeses no dejaban de acercarse al stand colocado junto al Ayuntamiento. “Esperamos llegar a los 400 que son las camisetas que hemos traído y seguro que las agotamos”, apuntaban las voluntarias poco antes de que a las doce del medio día comenzase la marcha.

Participantes en la marcha solidaria por la ELA en Pola de Laviana / D. O.

La marea verde contra la ELA recorrió un año más las calles de Laviana pero este año el recorrido tuvo algo especial. La prueba solidaria, más marcha y paseo que carrera, partió de la plaza del Ayuntamiento para dirigirse al prau de La Chalana y cruzar el Nalón por el puente peatonal instalado recientemente en la zona.

El paseo rondaba los cuatro kilómetros pero al llegar había recompensa. Los asistentes participaron en un multitudinario escanciado de un culete de sidra solidario. Todo por colaborar con una asociación que lleva años defendiendo los intereses de enfermos y familiares.