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De folixa en folixa por Laviana: del aniversario de los Gaiteros del Carbón a las fiestas de La Ferrera y Les Campes

La banda musical inicia su semana cultural el miércoles, mientras que los festejos de San Antonio y la Visitación serán el fin de semana

El concierto de aniversario de los Gaiteros del Carbón, con músicos invitados.

El concierto de aniversario de los Gaiteros del Carbón, con músicos invitados. / Fernando Rodríguez

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Luisma Díaz

Luisma Díaz

Pola de Laviana

De folixa en folixa en Laviana esta semana. En el concejo se celebrarán actos del aniversario de los Gaiteros del Carbón, además de los festejos patronales de La Ferrera y Les Campes.

Las primeras actividades en desarrollarse serán las de la Semana Cultural del X aniversario de los Gaiteros del Carbón. Este miércoles 1 de julio habrá de 17.00 a 19.00 curso de instrumentos de cocina, con Vanesa Muela. De 19.30 a 21.30, la misma profesora impartirá un taller de pandereta. El jueves 2 de julio, en los mismos horarios, habrá curso de baile tradicional gallego y de gaita gallega, con Pablo Seoane. Y el viernes 3 de julio, de 18.00 a 21.00, será el turno del curso de txalaparta con Iñaki Plaza. Todas las actividades serán en el Cidan (Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón). Finalmente, el domingo 5 de julio habrá una comida en el "Prau" La Chalana, desde las 13.00 horas con vermú "en danza" con "Paulino y María".

La Ferrera

El fin de semana serán además las fiestas de La Ferrera, que celebra a San Antonio, y de Les Campes, con su romería "de la Visitación". En La Ferrera San Antonio comienza el viernes día 3, a las 21.00 con el maratón de tute, que tendrá ambientación musical. El sábado, a las 14.30, habrá comida de confraternización vecinal, y a las 18.00 horas, música con el "Trío Fusión". Ya por la noche, la verbena, desde las 23.00, de nuevo con el "Trío Fusión" y DJ Astur. El domingo 5 habrá misa desde las 11.00 horas, y a continuación la procesión. A las 12.30, sesión vermú con la actuación de "Los Pelagatos".

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Les Campes

Por su parte, en Les Campes (al pie de Peña Mea) el sábado 4 la fiesta empezará a las 19.30 horas, con el maratón de tute y parchís. Desde las 23.00 habrá música rock, con "Nacho Felipe y su banda". Ya el domingo, a las 13.15 horas, misa en honor de la Virgen de les Campes, y a continuación procesión, "puya'l ramu", sesión vermú y juegos infantiles. Por la tarde la música la pondrá el grupo "Bitter y Kas". Habrá cordero para cenar el sábado y comer el domingo, por encargo (650 794 163).

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