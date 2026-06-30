Un año más de éxito de público en "Les Tertulies" de Laviana, que ya tiene campeón: la Doñango
El campeonato de fútbol sala amateur se desarrolló durante todo el mes de junio en la pista del parque
L. Díaz
La pista deportiva del parque de Pola de Laviana, llena todos los días, con cientos de personas. Este es el efecto que, año tras año, tienen "Les Tertulies" entre los meses de mayo y junio, el campeonato de fútbol sala amateur que ya es toda una tradición en el concejo. Este pasado fin de semana se celebró la gran final, que enfrentó a los equipos de la Doñango y el Cactusgram. En un emocionante e igualado encuentro, los primeros acabaron imponiéndose por 5 goles a 3. En semifinales, la Doñango se había impuesto 3-1 al Bulevar -la revancha de la final del año pasado-, y Cactusgram por 5-4 a la Fontanería Marcos.
Les Tertulies de este año contaron inicialmente con veinte equipos, divididos en cinco grupos. Participaron principalmente equipos de Laviana, pero también de Lena o Langreo. Con el campeonato de este año se estrenaron además "Les Tertulies kids", con partidos de chavales de 4 a 12 años. La pista deportiva del parque se renovó esta misma primavera, y se estrenó precisamente para el estreno del campeonato, organizado por el Deportivo Laviana Fútbol Sala.
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