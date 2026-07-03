Una "Pitanza" para sacar nota: la banda "Gaiteros del Carbón" cerrará la celebración de su décimo aniversario con un festival popular en La Chalana

Los Gaiteros del Carbón despiden este domingo los festejos para celebrar su primera década de trayectoria. Será con "La Pitanza", un festival popular en el prau la Chalana, en Pola de Laviana para festejar por todo lo alto el aniversario. La jornada comenzará a las 13.00 horas con vermú en danza con Paulino y María, que pondrán sintonía al mediodía con música tradicional. En el prau se ubicarán las food trucks "La Dinamitera" y "La Loca". La clausura musical llegará a las 19.00 horas con concierto de “Abéu”.

La actividad supone el broche a los actos programados dentro de la "Selmana Cultural" de la formación, que tuvo como escenario principal el CIDAN. Hubo cursos de instrumentos de cocina, de pandereta, de baile tradicional gallego y de txalaparta, entre otros. Además, se organizó la exposición titulada "Equí tán... estos son", una muestra que profundiza en la trayectoria y el espíritu de la agrupación.