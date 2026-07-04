El cine Maxi vuelve a rodar: adjudicadas las primeras obras para recuperar el histórico edificio de Pola de Laviana (cerrado hace tres décadas)

El histórico cine Maxi de Pola de Laviana, cerrado en 1998 y que desde entonces había sufrido un importante deterioro, ya está un paso más cerca de recuperar el esplendor de antaño. El Ayuntamiento de Laviana ha adjudicado la restauración de la fachada y la instalación de una nueva cubierta. El edificio, que fue adquirido por el Consistorio el año pasado, es todo un ejemplo de arquitectura "Art Decó". El plazo de ejecución de este primer paquete de obras (paso previo de la rehabilitación integral del inmueble) es de dos meses.

La obra de rehabilitación de las fachadas fue adjudicada por 154.759 euros a la empresa VIR. "Los trabajos que se realizarán serán los de consolidar las cargas y la aplicación de nuevos revestimientos y pinturas transpirables, así como la reparación previa de fisuras y grietas", explicaron los responsables municipales, que detallaron que "tendrán una atención especial la reconstrucción y consolidación de elementos compositivos menores, que se han perdido o que son fácilmente interpretables".

Aludieron las mismas fuentes a "la losa de acceso sobre la entrada del cine", que, "todos los estudios han determinado que se debe de retirar por estar gravemente afectada por las filtraciones de agua. La solución que se propone por el arquitecto redactor del proyecto "es remarcar su posición y retranquear el cierre de ladrillo diez centímetros por detrás de la línea de la fachada, cargándolo y pintándolo adecuadamente para dar un plano de profundidad a esta zona".

Instalaciones eléctricas

Los representantes municipales señalaron también que "un capítulo importante de las obras será soterrar las instalaciones eléctricas existentes y reconectar las bajantes de la fachada" del antiguo cine. "En cuanto a la cubierta", prosiguieron, "se llevará a cabo una obra que protegerá del agua al edificio con una estructura metálica que se mantendrá hasta la rehabilitación general del inmueble.

Esta parte es de "gran importancia", expusieron las fuentes municipales, "porque se pretende asegurar que no sigan las filtraciones de agua y que no afecten a los edificios colindantes"

Con estas obras el Ayuntamiento pretende "dar un lugar preferente a este edificio en la trama urbana de la Pola y guardar el ornato necesario en un elemento histórico como es el Cine Maxi. Junto a la rehabilitación de las fachadas del Ayuntamiento, la capital del concejo recupera la dignidad de estos dos edificios emblemáticos".

Noticias relacionadas

El Cine Maxi abrió en la posguerra, en la primavera de 1943, cuando se inauguró como Gran Teatro Maxi, con sala de baile y teatro, amplios camerinos y un equipo de proyección sonora de "primer orden". El domingo 3 de mayo de 1998, su pantalla se apagó con el cierre del cine.